Доллар завершает неделю умеренным ростом

Американский доллар демонстрирует незначительный рост по итогам недели, поскольку инвесторы пытаются сбалансировать противоречивые сигналы: «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы (ФРС) и тревожные данные по экономике США. Настроения рынка также ухудшились из-за неожиданного падения китайского экспорта в октябре, которое стало самым резким с февраля. Об этом сообщает Reuters 7 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Шатдаун

Главной проблемой для инвесторов остается неопределенность, вызванная длительным «шатдауном» (приостановкой работы) правительства США, который длится уже пятую неделю и стал самым длительным в истории. Из-за этого рынки лишены ключевых официальных данных, в частности ежемесячного отчета о рынке труда.

Трейдеры вынуждены ориентироваться на частные отчеты, которые свидетельствуют о слабости. Данные ADP показали, что в октябре частный сектор добавил только 42 000 рабочих мест, хотя это и оказалось лучше прогнозов. Однако отчеты также фиксируют сокращение в государственном секторе и розничной торговле, а также всплеск увольнений из-за сокращения расходов и внедрения искусственного интеллекта.

Сомнения относительно декабрьского снижения ставки

На прошлой неделе доллар укрепился после того, как глава ФРС Джером Пауэлл, хоть и снизил ставку, но дал понять, что дальнейшее смягчение политики не гарантировано.

«Поскольку декабрьское заседание ФРС — это, по сути, орёл или решка, которое критически зависит от картины на рынке труда, рынок чрезмерно реагирует на любые намеки», — отметил Мохит Кумар, экономист Jefferies. «Наше мнение остается неизменным: комментарии Пауэлла свидетельствуют, что планка для декабрьского снижения ставки высока».

Эту осторожность поддержал и президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби. В четверг он заявил, что отсутствие официальных данных об инфляции из-за шатдауна «усиливает» его осторожность в отношении дальнейшего снижения ставок.

Несмотря на это, трейдеры продолжают делать ставки на смягчение. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, фьючерсные рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки 10 декабря в 65%.

Бегство от риска

На фоне этой неопределенности глобальные рынки акций демонстрируют падение. Технологические индексы движутся к самому большому недельному падению за последние семь месяцев, что усиливает тревожность.

Это, в свою очередь, повысило спрос на безопасные активы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала из-за экономической неопределенности. Доллар США также восстановил часть своей привлекательности как «тихое убежище».

В пятницу индекс доллара (измеряющий его силу по отношению к корзине из шести валют) вырос на 0,14% до 99,81, демонстрируя недельный рост на 0,08%. Евро снизился на 0,1% до $1,1535, но выглядит сильнее других европейских валют, поскольку рынок ожидает, что ЕЦБ сохранит ставки стабильными, тогда как в США и Великобритании ожидается их дальнейшее снижение в 2026 году.