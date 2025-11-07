Multi от Минфин
7 ноября 2025, 10:03

Гетманцев подсчитал, сколько должны платить украинцы по своим доходам с OnlyFans

Потенциальные налоговые поступления в государственный бюджет от украинских создателей контента для платформы OnlyFans могут составлять около 1 миллиарда гривен в год. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Гетманцев подсчитал, сколько должны платить украинцы по своим доходам с OnlyFans

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Гетманцев отмечает, что для реализации этого потенциала парламент должен решить давно назревший вопрос — декриминализировать статью 301 Уголовного кодекса Украины (УК), касающуюся производства и распространения контента для взрослых.

Теневые доходы

По словам Гетманцева, сейчас государство занимается «псевдоморализаторством» и тратит бюджетные средства на контрольные закупки такого контента вместо того, чтобы легализовать деятельность и получать миллионные налоги.

Потенциальный доход украинцев на платформе значителен:

  • 2023 год: 7914 украинцев получили доход на OnlyFans на сумму около 5 миллиардов гривен, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.
  • Налоговый долг: За 2020−2022 годы налоговая задолженность от создателей контента уже превышает 380 млн. грн.

Однако официальные цифры декларирования остаются мизерными: за 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы, уплатив в бюджет чуть более 13 млн грн налога.

Декриминализация

Гетманцев также упомянул недавнюю петицию о декриминализации производства контента для взрослых, быстро набравшей необходимые 25 тысяч голосов. Автор петиции заявила, что уже уплатила более 40 миллионов гривен налогов и хочет продолжать честно декларировать доходы, но сталкивается с угрозами уголовного преследования.

«С одной стороны государство готово брать налоги с деятельности на платформе, а с другой — занимается уголовными преследованиями тех, кто занимается этой деятельностью. Так не может быть. Пора остановить фестиваль лицемерия и декриминализировать 301 статью», — подытожил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
financialGenius
financialGenius
7 ноября 2025, 10:23
#
Про это еще Железняк говорил в 22 году , хорошо что до Гетьманцева дошло и он начал думать тоже. Наверное ему подсказали и показали петицию …
+
0
invaderzim8
invaderzim8
7 ноября 2025, 10:33
#
Дыра в бюджете космических масштабов, рождаемость на нуле а морализаторство все еще акутально, кажется нелогично, да? Просто кому-то выгодно пугать и доить тех, кто может попасть под криминал по этой статье вот и все.
