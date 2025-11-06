В субботу, 8 ноября, инвестиционное сообщество соберется в Киеве на одном из главных событий года — конференции «Жить на проценты 2025». Главная цель мероприятия — продемонстрировать участникам, как эффективно приумножать свой капитал и достичь финансовой свободы, получая пассивный доход независимо от внешних обстоятельств.
Конференция «Жить на проценты» раскроет секреты пассивного дохода
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Конференция станет площадкой для обсуждения:
- Эффективные инвестиционные стратегии.
- Реальные истории успешного приумножения капитала.
- Актуальные тренды финансового рынка.
Среди спикеров конференции — Андрей Масло, основатель и управляющий партнер WealthTech компании INVESTUDIO.
Как попасть на «Жить на проценты 2025 года»?
Купить билеты можно по ссылке на сайте ивента. Участие доступно как офлайн, так и онлайн.
Присоединяйтесь к конференции и получите возможность стать частью сообщества сознательных и рассудительных украинских инвесторов, умеющих четко определять цели инвестирования и выбирать только действенные стратегии.
Сделайте первую инвестицию в пассивный заработок в будущем — покупайте билеты на «Жить на проценты 2025»!
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии