НБУ решительно настроен смягчать валютные ограничения

Национальный банк готов и дальше ослаблять валютные ограничения — но будет делать это постепенно и с учетом макрофинансовых рисков. Об этом представители регулятора заявили во время состоявшейся вчера встречи с клиентами Deloitte Украина.

Позицию НБУ представили директор Департамента открытых рынков Александр Арсенюк и начальник управления инструментов внедрения монетарной политики Наталья Вагина.

Почему ограничения не могут быть сняты сразу

В НБУ отмечают: сиюминутная отмена всех валютных ограничений создала бы чрезмерное давление на международные резервы и валютный рынок.

Регулятор оценивает готовность к дальнейшей либерализации по ряду параметров:

уровень инфляции и инфляционных ожиданий;

достаточность интернациональных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки и привлекательность гривневых инструментов;

общие характеристики денежной стабильности.

Что влияет на темпы валютной либерализации

В 2024 году рост международных резервов позволил НБУ принять самый большой с начала полномасштабной войны пакет послаблений.

Впрочем, ускорение инфляции в конце 2024-го и неопределенность источников финансирования Украины в 2026—2027 годах заставили регулятора действовать осторожнее в 2025 году.

НБУ перешел к так называемой стимулирующей валютной либерализации — постепенному открытию возможностей, одновременно не оказывающих давления на резервы.

Валютное регулирование и инвестиции

В настоящее время валютные правила не препятствуют привлечению новых инвестиций и кредитов, подчеркнули в НБУ.

Иностранные инвесторы могут:

вносить капитал в украинские компании;

предоставлять ссуды;

получать дивиденды и обслуживание долга в срок.

Ограничения в большей степени относятся к «старым» инвестициям, привлеченным к войне. В то же время, даже для них существуют механизмы погашения и вывода средств, в частности в рамках стимулирующей либерализации.

Что дальше

НБУ заявил о четком намерении полностью отменить военные валютные ограничения и вернуться к реализации «дорожной карты» действовавшей до вторжения валютной либерализации.

В приоритете шаги, стимулирующие приток нового капитала в Украину, одновременно позволяя удерживать международные резервы на достаточном уровне для стабильности рынка.

Регулятор подчеркнул, что политика НБУ будет оставаться прогнозируемой, взвешенной и ориентированной на поддержку инвесторов и бизнеса в условиях военной экономики.