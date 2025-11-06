Национальный банк готов и дальше ослаблять валютные ограничения — но будет делать это постепенно и с учетом макрофинансовых рисков. Об этом представители регулятора заявили во время состоявшейся вчера встречи с клиентами Deloitte Украина.
НБУ решительно настроен смягчать валютные ограничения
Позицию НБУ представили директор Департамента открытых рынков Александр Арсенюк и начальник управления инструментов внедрения монетарной политики Наталья Вагина.
Почему ограничения не могут быть сняты сразу
В НБУ отмечают: сиюминутная отмена всех валютных ограничений создала бы чрезмерное давление на международные резервы и валютный рынок.
Регулятор оценивает готовность к дальнейшей либерализации по ряду параметров:
- уровень инфляции и инфляционных ожиданий;
- достаточность интернациональных резервов и устойчивость валютного рынка;
- процентные ставки и привлекательность гривневых инструментов;
- общие характеристики денежной стабильности.
Что влияет на темпы валютной либерализации
В 2024 году рост международных резервов позволил НБУ принять самый большой с начала полномасштабной войны пакет послаблений.
Впрочем, ускорение инфляции в конце 2024-го и неопределенность источников финансирования Украины в 2026—2027 годах заставили регулятора действовать осторожнее в 2025 году.
НБУ перешел к так называемой стимулирующей валютной либерализации — постепенному открытию возможностей, одновременно не оказывающих давления на резервы.
Валютное регулирование и инвестиции
В настоящее время валютные правила не препятствуют привлечению новых инвестиций и кредитов, подчеркнули в НБУ.
Иностранные инвесторы могут:
- вносить капитал в украинские компании;
- предоставлять ссуды;
- получать дивиденды и обслуживание долга в срок.
Ограничения в большей степени относятся к «старым» инвестициям, привлеченным к войне. В то же время, даже для них существуют механизмы погашения и вывода средств, в частности в рамках стимулирующей либерализации.
Что дальше
НБУ заявил о четком намерении полностью отменить военные валютные ограничения и вернуться к реализации «дорожной карты» действовавшей до вторжения валютной либерализации.
В приоритете шаги, стимулирующие приток нового капитала в Украину, одновременно позволяя удерживать международные резервы на достаточном уровне для стабильности рынка.
Регулятор подчеркнул, что политика НБУ будет оставаться прогнозируемой, взвешенной и ориентированной на поддержку инвесторов и бизнеса в условиях военной экономики.
