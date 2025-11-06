Прорыв Apple: iPhone 17 вывел компанию в топ-5 брендов Индии на фоне рекордного спроса

Компания Apple впервые вошла в пятерку крупнейших брендов смартфонов в Индии по объему поставок в третьем квартале. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные исследовательской фирмой Counterpoint Research в четверг, сообщает Investing.

Отчет компании подтверждает, что серия iPhone 17 демонстрирует более сильную динамику продаж в Индии, чем ее предшественник. Благодаря этому росту, Индия стала третьим по величине рынком iPhone в мире.

Мировые тенденции и конкуренция

Новая линейка iPhone 17 также превосходит предыдущие модели на рынке Китая, где базовая модель iPhone 17 пользуется особой популярностью из-за выгодного соотношения цены и качества.

Однако, несмотря на значительные успехи Apple на мировых рынках, в США внимание привлекла серия Google Pixel 10. Продажи Pixel в сентябре (месяц запуска iPhone 17) подскочили на 28% в годовом исчислении, установив месячный рекорд продаж для Google.

В Counterpoint Research отметили, что успех Google был подкреплен рекламной кампанией, напрямую направляемой на пользователей iOS. Рекламные ролики сравнивали iPhone с «ванильным мороженым» и выгодно подчеркивали интеграцию Gemini как ключевое преимущество Pixel.

Сильные показатели iPhone 17 во многих регионах свидетельствуют о сохранении позиций Apple в сегменте премиум-смартфонов, несмотря на усиление конкуренции Google на американском рынке.