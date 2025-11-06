Национальный банк Украины установил на 7 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0836 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 2 копейки.
НБУ обновил курс: доллар подорожал на 2 копейки, евро — на 19 копеек
Официальные курсы
1 доллар США — 42,08 грн (42,06 грн по состоянию на 6 ноября);
1 евро — 48,52 грн (48,33 грн по состоянию на 6 ноября).
Источник: Минфин
