Норвегия выделит Украине $7 млрд на оборону

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил дальнейшую поддержку Украины и анонсировал решение о выделении $7 млрд в следующем году на оборонные нужды. По итогам встречи министров обороны стороны подписали меморандум относительно единых стандартов качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках совместных соглашений. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о договоренностях

По словам Шмыгаля, еще один важный шаг — меморандум между украинской и норвежской компаниями о создании совместного оборонного предприятия в Украине.

«Подписанные меморандумы укрепят наш оборонно-промышленный потенциал и помогут обеспечивать войско исключительно качественным вооружением», — подытожил Шмыгаль.

Министры обороны обсудили также приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Шмыгаль отметил, что Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам.

Отдельной темой обсуждения стало усиление дальнобойных возможностей.

«Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских способностей», — поблагодарил Шмыгаль.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Норвегия выделяет 6,5 миллиарда норвежских крон (свыше $640 млн) на закупку дронов и их технологий у украинских и других европейских производителей.

«Минфин» писал, что Норвегия выделяет 45 миллионов евро на помощь украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет около $157 млн на восстановление Украины.