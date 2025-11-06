Спрос на нефть достигнет пика к 2029 году: МЭА прогнозирует значительный избыток предложения

Мировой спрос на нефть достигнет своего пика к 2029 году и начнет сокращаться уже в следующем году. В то же время Соединенные Штаты и другие страны, не входящие в ОПЕК, будут значительно наращивать предложение. В результате к концу этого десятилетия рынок столкнется со значительным избытком нефти. Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает Reuters.

Отметим, что в своем ежегодном отчете МЭА передвинуло дату пика спроса на нефть годом ранее (в октябре МЭА прогнозировало пик до 2030 года).

Прогноз: Пик спроса и избыток предложения

Согласно прогнозу МЭА, рост спроса на нефть стабилизируется на уровне 105,6 миллиона баррелей в сутки (б/д) к 2029 году. После этого спрос начнет незначительно сокращаться в 2030 году, благодаря росту использования электромобилей, повышению энергоэффективности и переходу энергетики от нефти.

В то же время МЭА прогнозирует, что мощность поставки нефти к 2030 году вырастет почти до 114 миллионов б/д. Это означает, что предложение превысит прогнозируемый спрос на целых 8 миллионов б/д.

«Прогнозы этого отчета, основанные на последних данных, показывают, что в течение этого десятилетия возникает значительный избыток предложения. Это свидетельствует о том, что нефтяным компаниям, возможно, стоит убедиться, что их бизнес-стратегии и планы готовы к происходящим изменениям», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Контраст с позицией ОПЕК

Позиция МЭА резко контрастирует с прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая ожидает, что спрос будет расти значительно дольше, чем к 2029 году, частично из-за более медленного перехода на экологически чистые источники энергии, и пока не прогнозирует пика спроса.

Разногласия в прогнозах роста на 2024 год:

МЭА: Снизило прогноз роста спроса на 2024 год на 100 000 б/д до 960 000 б/д, ссылаясь на вялое потребление в развитых странах.

ОПЕК: Сохранила свой прогноз рост спроса на 2024 год на уровне 2,25 миллиона б/д.

Разрыв между прогнозами МЭА и ОПЕК по росту в 2024 году сейчас еще больше, чем в начале этого года, когда анализ Reuters показал, что разница в 1,03 млн баррелей в сутки в феврале была самой большой по крайней мере с 2008 года.