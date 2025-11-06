Спрос на нефть достигнет пика к 2029 году: МЭА прогнозирует значительный избыток предложения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 14:56 Читати українською

Спрос на нефть достигнет пика к 2029 году: МЭА прогнозирует значительный избыток предложения

Мировой спрос на нефть достигнет своего пика к 2029 году и начнет сокращаться уже в следующем году. В то же время Соединенные Штаты и другие страны, не входящие в ОПЕК, будут значительно наращивать предложение. В результате к концу этого десятилетия рынок столкнется со значительным избытком нефти. Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает Reuters.

Мировой спрос на нефть достигнет своего пика к 2029 году и начнет сокращаться уже в следующем году.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отметим, что в своем ежегодном отчете МЭА передвинуло дату пика спроса на нефть годом ранее (в октябре МЭА прогнозировало пик до 2030 года).

Прогноз: Пик спроса и избыток предложения

Согласно прогнозу МЭА, рост спроса на нефть стабилизируется на уровне 105,6 миллиона баррелей в сутки (б/д) к 2029 году. После этого спрос начнет незначительно сокращаться в 2030 году, благодаря росту использования электромобилей, повышению энергоэффективности и переходу энергетики от нефти.

В то же время МЭА прогнозирует, что мощность поставки нефти к 2030 году вырастет почти до 114 миллионов б/д. Это означает, что предложение превысит прогнозируемый спрос на целых 8 миллионов б/д.

«Прогнозы этого отчета, основанные на последних данных, показывают, что в течение этого десятилетия возникает значительный избыток предложения. Это свидетельствует о том, что нефтяным компаниям, возможно, стоит убедиться, что их бизнес-стратегии и планы готовы к происходящим изменениям», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Контраст с позицией ОПЕК

Позиция МЭА резко контрастирует с прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая ожидает, что спрос будет расти значительно дольше, чем к 2029 году, частично из-за более медленного перехода на экологически чистые источники энергии, и пока не прогнозирует пика спроса.

Разногласия в прогнозах роста на 2024 год:

  • МЭА: Снизило прогноз роста спроса на 2024 год на 100 000 б/д до 960 000 б/д, ссылаясь на вялое потребление в развитых странах.
  • ОПЕК: Сохранила свой прогноз рост спроса на 2024 год на уровне 2,25 миллиона б/д.

Разрыв между прогнозами МЭА и ОПЕК по росту в 2024 году сейчас еще больше, чем в начале этого года, когда анализ Reuters показал, что разница в 1,03 млн баррелей в сутки в феврале была самой большой по крайней мере с 2008 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами