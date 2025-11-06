Активизация ботоферм: Гетманцев предупредил о мошенниках, оформляющих выплату в 6500 гривен

В Украине активизировались мошенники, предлагающие оформить выплату в 6500 гривен для украинцев. Об этом предупреждает глава налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Предупреждение Гетманцева

«Вижу активизацию ботоферм мошенников, предлагающих «оформить карту для получения выплаты 6500 гривен», — написал он.

Гетманцев напомнил, что никогда не нужно переходить по сомнительным ссылкам и передавать данные своей банковской карты. Ни один государственный орган не рассылает ссылки через посторонние сервисы.

«Чтобы получить государственную помощь, не нужно оформлять „специальные“ карточки, ведь большинство выплат осуществляется через Дию», — добавил он.

Главный налоговик страны призвал игнорировать такие «предложения» и не передавать свои данные посторонним лицам.

Напомним

Как писал «Минфин», в Государственном бюджете на 2026 год на предоставление «Зимней поддержки» украинцам предусмотрено 14,4 миллиарда гривен. Ожидается, что разными программами помощи смогут воспользоваться более 15 миллионов граждан.

Уже в декабре 2025 г. в Украине стартует новый пакет «Зимней поддержки». В рамках программы граждане получат разовую финансовую помощь — 1000 или 6500 гривен, в зависимости от категории получателей.

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.