Запуск цифрового евро под угрозой: Банки ЕС выступили против

План Европейского центрального банка по запуску цифрового евро к 2029 году вызвал сильное сопротивление со стороны крупнейших банков и ряда депутатов Европарламента. Как пишет Financial Times, четырнадцать ведущих кредитных организаций, включая Deutsche Bank, BNP Paribas и ING, заявили, что проект может подорвать позиции частных платежных систем и ослабить стимулы к инновациям в банковской сфере.

Почему банки отказываются от цифрового евро

Эти банки ранее запустили собственный платежный сервис Wero, призванный стать европейской альтернативой Visa,Mastercard и PayPal. По их мнению, цифровое евро дублирует функции существующих решений, не предлагая пользователям ощутимых преимуществ, и способно вытеснить частные сервисы с рынка.

Назначенный парламентом докладчик, испанский депутат Фернандо Наваррете, также выступил за ограничение масштабов инициативы.

В частности, он предлагает использовать цифровое евро только как замену наличных в офлайн-платежах, но не как инструмент для онлайн-расчетов.

По словам Наваррете, внедрение полноценной онлайн-версии приведет к созданию «параллельной платежной экосистемы», которая затормозит развитие европейских частных решений. Депутат считает, что цифровое евро должно оставаться резервным вариантом — на случай, если частный сектор не сможет предложить конкурентоспособную систему.

Создание цифрового евро

ЕЦБ изучает возможность создания цифрового евро с 2020 года. В октябре совет директоров принял решение начать подготовку к пилотному запуску в 2027 году и к плановому выпуску валюты в 2029-м.

Для реализации проекта необходимо одобрение стран ЕС и Европарламента, поскольку действующее законодательство разрешает ЕЦБ выпускать только наличные деньги. В самом банке считают, что цифровое евро укрепит финансовую независимость Европы и снизит зависимость от американских платежных систем. Доля наличных в розничных расчетах в регионе за пять лет сократилась с 72% до 52%.

Тем не менее даже в банковском сообществе нет единого мнения о целесообразности валюты, пишет газета.

Так, немецкий банковский комитет назвал инициативу «слишком сложной и дорогостоящей» и поставил под сомнение ее практическую пользу. По оценке PwC, внедрение цифрового евро может стоить банковскому сектору до 30 млрд евро, тогда как ЕЦБ оценивает расходы менее чем в 6 млрд евро.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.