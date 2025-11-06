Кабмин упростил получение кредитов на установку солнечных и ветровых электростанций

Кабинет Министров Украины упростил получение кредитов на установку домашних солнечных и ветровых электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что Кабмин внес изменения в механизм государственной поддержки для физических лиц, устанавливающих в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников (солнечные и ветровые электростанции).

Соответствующие изменения внесены в постановление № 673 от 7 июня 2024 года.

«Начатая правительством в прошлом году программа льготного кредитования для приобретения и установки гибридных систем электроснабжения приобрела значительную популярность. С начала ее реализации было заключено 3035 кредитных договоров… на общую сумму более 1 млрд грн и суммарной мощностью более 26 МВт», — отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Новый, более выгодный механизм поддержки

Одобренный правительством новый механизм предусматривает предоставление государственной финансовой поддержки в виде компенсации основного тела кредита в размере 30% вместо ежемесячной компенсации процентной ставки по такому обязательству.

Отмечается, что этот подход более выгоден для заемщиков, поскольку они получают сразу удешевление стоимости кредита на приобретение и установку оборудования.

Эффективность и энергетическая безопасность

Предлагаемый механизм также упростит сотрудничество с международными партнерами. Государство и потенциальные доноры смогут точно просчитать необходимые суммы для привлечения финансирования.

В Минэнерго считают, что принятое решение будет способствовать увеличению круга лиц, которые смогут приобрести гибридные системы. Это должно усилить энергетическую безопасность государства в условиях постоянного разрушения объектов электрогенерации и инфраструктуры в результате военной агрессии рф.