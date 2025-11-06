Berkshire Баффетта выпустит облигации в иенах на фоне долгового кризиса

Berkshire Hathaway намерена выпустить облигации в иенах, так как заемщики по всему миру в этом году довели объемы эмиссии до нового рекордного уровня, сообщает Bloomberg.

Возвращение к иене

Компания Уоррена Баффета вернется на рынок иены во второй раз в этом году, что породило слухи о том, что Berkshire Hathaway может рассматривать возможность дополнительных инвестиций в Японию.

Berkshire — один из крупнейших заемщиков на рынке облигаций в иенах, и привлекает к себе повышенное внимание, учитывая её доли в крупнейших торговых компаниях Японии.

«Учитывая, что Berkshire в настоящее время располагает значительным объемом денежных средств, тот факт, что компания выпускает облигации, деноминированные в иенах, говорит о том, что она видит инвестиционные возможности в Японии — вероятно, направляя средства в торговые компании», — сказал Хироши Намиока, главный стратег T&D Asset Management Co.

По его словам, потенциальная эмиссия является признаком того, что «японские торговые дома по-прежнему дешевы с глобальной точки зрения и считаются недооцененными, что делает этот шаг позитивным» для акций.

Как изменилась стоимость акций

Акции Sumitomo выросли на 3,8% на торгах в Токио, в то время как акции Mitsui и Itochu прибавили около 3%, превзойдя индекс Topix. Рост акций Itochu был обусловлен повышением дивидендов и дроблением акций.

Взлет акций Баффета

Глобальные продажи облигаций в этом году взлетели до рекордной отметки около $6 трлн, поскольку заемщики пользуются благоприятными рыночными условиями для финансирования различных проектов — от бума проектов в области искусственного интеллекта до возрождения поглощений.

По данным Bloomberg, объем эмиссии облигаций иностранными заёмщиками в иенах находится на четырёхлетнем минимуме, составив около 1,8 трлн иен.

Рост процентных ставок в Японии и вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии заставили местных инвесторов с осторожностью относиться к покупке корпоративных облигаций в этом году.

Размещение облигаций

В начале апреля 2025 года Berkshire Hathaway под предводительством Баффета выкатили свежую порцию облигаций в йенах — шесть штук, на общую сумму в 90 миллиардов.

По сравнению с прошлыми, этот выпуск вышел не особо большим. Согласно информации, 10-й выпуск облигаций Berkshire Hathaway в японских иенах был разделен на шесть частей, с сроками погашения от трех до тридцати лет.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, денежные запасы конгломерата выросли до рекордных $381,7 млрд по сравнению с $277 млрд годом ранее, а операционная прибыль увеличилась на 34% в годовом исчислении до $13,49 млрд, превзойдя ожидания в основном благодаря высоким доходам от страхования и благоприятной курсовой разнице, по данным аналитика TD Cowen Эндрю Клигермана.

