Канада начинает регулирование крипторинка, биржа Aster создает собственный публичный блокчейн: что нового

Канада начинает регулирование крипторинка: Правительство представило план новых правил для стейблкоинов

Правительство Канады раскрыло планы по введению новых правил для фиатно-обеспеченных стейблкоинов. Этот шаг, представленный в Федеральном бюджете на 2025 год, является первым официальным шагом в полноценном регулировании сегмента цифровых активов в стране.

Канада присоединяется к глобальной тенденции, следуя примерам ЕС (MiCA), США (закон GENIUS), Японии и Южной Кореи, которые также разрабатывают свои правила для криптоактивов.

Будущий закон обяжет эмитентов стейблкоинов обеспечить:

Сохранение достаточных резервов для покрытия выпущенных активов.

Внедрение четкой политики погашения токенов.

Создание надежных систем управления рисками.

Защита персональных пользователей данных.

Предоставление гарантий национальной безопасности для поддержания целостности системы.

Параллельно готовятся поправки к закону «О розничных платежах», что позволит регулировать поставщиков платежных услуг, использующих стейблкоины, создавая таким образом комплексную систему надзора и контроля.

Банк Канады выделит $10 миллионов из Консолидированного фонда доходов на два года (начиная с 2026—2027 гг.) для реализации нового законодательства. После этого ежегодные расходы составят $5 млн, которые будут покрываться за счет комиссий, уплаченных самими эмитентами стейблкоинов.

Децентрализованная биржа Aster создает собственный публичный блокчейн с фокусом на конфиденциальность и нулевые комиссии

Децентрализованная биржа (DEX) для торговли бессрочными контрактами Aster (в настоящее время работающая в BNB Chain) планирует создать собственную публичную блокчейн-сеть.

Об этом сообщил генеральный директор площадки под псевдонимом Leonard, ссылаясь на планы компании.

Новая сеть, над которой работает Aster, будет иметь два главных акцента:

Повышенная конфиденциальность: Блокчейн сосредоточится на обеспечении высокой конфиденциальности для трейдеров.

Нулевые комиссии: Планируется транзакция с нулевой комиссией для пользователей.

Дополнительные детали по архитектуре и механизму работы нового блокчейна пока не разглашаются.

CEO Aster также добавил, что в будущем биржа стремится интегрировать более традиционные финансовые инструменты, такие как фьючерсы на акции.

Кроме того, Perp-DEX планирует запустить премаркет-деривативы на новые проекты в партнерстве с платформой Buidlpad.

Этот шаг рассматривается как ответ на действия главного конкурента Aster — децентрализованной биржи Hyperliquid, уже работающей на базе собственной сети первого уровня.

Hyperliquid: Использует модифицированную версию механизма консенсуса Proof-of-Stake под названием HyperBFT. Его пропускная способность составляет 200 000 транзакций в секунду (TPS).

Интеграция EVM: В феврале Hyperliquid представил HyperEVM — компонент, позволивший разработчикам запускать совместимые с Ethereum смартконтракты с повышенной производительностью.

Solana-ETF ставит рекорд: Фонды привлекли $280 млн за шесть дней, тогда как Bitcoin и Ethereum потеряли $2,6 млрд.

На фоне начавшейся 28 октября коррекции крипторинка биржевые фонды на базе Solana (SOL-ETF) продемонстрировали впечатляющий приток капитала, привлекая $280 миллионов всего за шесть дней торгов.

Этот показатель является абсолютной противоположностью динамике основных криптофондов: за тот же период с Bitcoin- и Ethereum-ETF совокупно было выведено $2,6 миллиарда согласно данным SoSoValue.

В сегменте инвестиционных продуктов на базе Solana доминируют два игрока: BSOL от Bitwise и конвертируемый GSOL от Grayscale.

BSOL от Bitwise обеспечил львиную долю поступлений — $275 миллионов.

Общая стоимость активов в управлении (AUM) этих фондов достигла $488 миллионов.

Отток средств из фондов на базе крупнейших криптовалют сохраняется пятый день подряд, отражая общую макроэкономическую неопределенность:

Bitcoin-ETF: За последние сутки из биткоин-фондов вывели $577 миллионов, что стало максимумом с начала августа 2025 года. Наибольшие потери пришлись на FBTC от Fidelity ($356 млн) и ARKB от Ark & 21Shares ($128 млн).

Ethereum-ETF: Спотовые биржевые фонды на базе Ethereum потеряли $219 миллионов. Здесь лидерами оттока стали ETHA от BlackRock (-$111 млн) и ETH от Grayscale (-$68 млн).

Главный инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю считает, что текущая динамика обусловлена макроэкономической неопределенностью, а не снижением доверия к самим криптовалютам.

Он пояснил, что финансовые учреждения сокращают риски на фоне укрепления доллара и дефицита ликвидности, что приводит к ротации капитала и оттоку из ETF.

Белый дом прокомментировал помилование Чанпена Чжао: Трамп «исправил ошибку» администрации Байдена

Белый дом предоставил официальный комментарий по поводу недавнего помилования бывшего генерального директора криптобиржи Binance Чанпена Чжао.

По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, дело Чжао прошло необходимую проверку с участием Министерства юстиции и группы специалистов, прежде чем попасть на стол Президента Дональда Трампа.

В конце октября 2025 года Чжао получил помилование. Сам Трамп заявил, что не знаком с Чанпеном Чжао лично, но считает его дело примером «антикриптовалютной повестки дня» администрации его предшественника, Джо Байдена.

На брифинге Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Президент Трамп был склонен к помилованию заявителей, которые, по его мнению, столкнулись с давлением со стороны администрации Байдена.

«Президент прекрасно понимает всю ту ответственность, которая лежит на нем при просьбе того или иного человека», — заявила Ливитт.

Пресссекретарь сослалась на слова судьи по делу Чжао, который якобы назвал запрошенное прокуратурой наказание «чрезмерным и слишком жестким».

«Президент просто исправил эту ошибку и положил конец войне администрации Байдена с криптовалютной сферой», — резюмировала Ливитт.

Решение о помиловании вызвало волну критики среди демократов. Некоторые требуют от Министерства юстиции США провести полноценное расследование, указывая на признаки тесной связи Binance с криптовалютным бизнесом семьи Трампа.