Канада начинает регулирование крипторинка, биржа Aster создает собственный публичный блокчейн: что нового
Канада начинает регулирование крипторинка: Правительство представило план новых правил для стейблкоинов
Правительство Канады раскрыло планы по введению новых правил для фиатно-обеспеченных стейблкоинов. Этот шаг, представленный в Федеральном бюджете на 2025 год, является первым официальным шагом в полноценном регулировании сегмента цифровых активов в стране.
Канада присоединяется к глобальной тенденции, следуя примерам ЕС (MiCA), США (закон GENIUS), Японии и Южной Кореи, которые также разрабатывают свои правила для криптоактивов.
Будущий закон обяжет эмитентов стейблкоинов обеспечить:
- Сохранение достаточных резервов для покрытия выпущенных активов.
- Внедрение четкой политики погашения токенов.
- Создание надежных систем управления рисками.
- Защита персональных пользователей данных.
- Предоставление гарантий национальной безопасности для поддержания целостности системы.
Параллельно готовятся поправки к закону «О розничных платежах», что позволит регулировать поставщиков платежных услуг, использующих стейблкоины, создавая таким образом комплексную систему надзора и контроля.
Банк Канады выделит $10 миллионов из Консолидированного фонда доходов на два года (начиная с 2026—2027 гг.) для реализации нового законодательства. После этого ежегодные расходы составят $5 млн, которые будут покрываться за счет комиссий, уплаченных самими эмитентами стейблкоинов.
Децентрализованная биржа Aster создает собственный публичный блокчейн с фокусом на конфиденциальность и нулевые комиссии
Децентрализованная биржа (DEX) для торговли бессрочными контрактами Aster (в настоящее время работающая в BNB Chain) планирует создать собственную публичную блокчейн-сеть.
Об этом сообщил генеральный директор площадки под псевдонимом Leonard, ссылаясь на планы компании.
Новая сеть, над которой работает Aster, будет иметь два главных акцента:
- Повышенная конфиденциальность: Блокчейн сосредоточится на обеспечении высокой конфиденциальности для трейдеров.
- Нулевые комиссии: Планируется транзакция с нулевой комиссией для пользователей.
Дополнительные детали по архитектуре и механизму работы нового блокчейна пока не разглашаются.
CEO Aster также добавил, что в будущем биржа стремится интегрировать более традиционные финансовые инструменты, такие как фьючерсы на акции.
Кроме того, Perp-DEX планирует запустить премаркет-деривативы на новые проекты в партнерстве с платформой Buidlpad.
Этот шаг рассматривается как ответ на действия главного конкурента Aster — децентрализованной биржи Hyperliquid, уже работающей на базе собственной сети первого уровня.
- Hyperliquid: Использует модифицированную версию механизма консенсуса Proof-of-Stake под названием HyperBFT. Его пропускная способность составляет 200 000 транзакций в секунду (TPS).
- Интеграция EVM: В феврале Hyperliquid представил HyperEVM — компонент, позволивший разработчикам запускать совместимые с Ethereum смартконтракты с повышенной производительностью.
Solana-ETF ставит рекорд: Фонды привлекли $280 млн за шесть дней, тогда как Bitcoin и Ethereum потеряли $2,6 млрд.
На фоне начавшейся 28 октября коррекции крипторинка биржевые фонды на базе Solana (SOL-ETF) продемонстрировали впечатляющий приток капитала, привлекая $280 миллионов всего за шесть дней торгов.
Этот показатель является абсолютной противоположностью динамике основных криптофондов: за тот же период с Bitcoin- и Ethereum-ETF совокупно было выведено $2,6 миллиарда согласно данным SoSoValue.
В сегменте инвестиционных продуктов на базе Solana доминируют два игрока: BSOL от Bitwise и конвертируемый GSOL от Grayscale.
BSOL от Bitwise обеспечил львиную долю поступлений — $275 миллионов.
Общая стоимость активов в управлении (AUM) этих фондов достигла $488 миллионов.
Отток средств из фондов на базе крупнейших криптовалют сохраняется пятый день подряд, отражая общую макроэкономическую неопределенность:
- Bitcoin-ETF: За последние сутки из биткоин-фондов вывели $577 миллионов, что стало максимумом с начала августа 2025 года. Наибольшие потери пришлись на FBTC от Fidelity ($356 млн) и ARKB от Ark & 21Shares ($128 млн).
- Ethereum-ETF: Спотовые биржевые фонды на базе Ethereum потеряли $219 миллионов. Здесь лидерами оттока стали ETHA от BlackRock (-$111 млн) и ETH от Grayscale (-$68 млн).
Главный инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю считает, что текущая динамика обусловлена макроэкономической неопределенностью, а не снижением доверия к самим криптовалютам.
Он пояснил, что финансовые учреждения сокращают риски на фоне укрепления доллара и дефицита ликвидности, что приводит к ротации капитала и оттоку из ETF.
Белый дом прокомментировал помилование Чанпена Чжао: Трамп «исправил ошибку» администрации Байдена
Белый дом предоставил официальный комментарий по поводу недавнего помилования бывшего генерального директора криптобиржи Binance Чанпена Чжао.
По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, дело Чжао прошло необходимую проверку с участием Министерства юстиции и группы специалистов, прежде чем попасть на стол Президента Дональда Трампа.
В конце октября 2025 года Чжао получил помилование. Сам Трамп заявил, что не знаком с Чанпеном Чжао лично, но считает его дело примером «антикриптовалютной повестки дня» администрации его предшественника, Джо Байдена.
На брифинге Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Президент Трамп был склонен к помилованию заявителей, которые, по его мнению, столкнулись с давлением со стороны администрации Байдена.
«Президент прекрасно понимает всю ту ответственность, которая лежит на нем при просьбе того или иного человека», — заявила Ливитт.
Пресссекретарь сослалась на слова судьи по делу Чжао, который якобы назвал запрошенное прокуратурой наказание «чрезмерным и слишком жестким».
«Президент просто исправил эту ошибку и положил конец войне администрации Байдена с криптовалютной сферой», — резюмировала Ливитт.
Решение о помиловании вызвало волну критики среди демократов. Некоторые требуют от Министерства юстиции США провести полноценное расследование, указывая на признаки тесной связи Binance с криптовалютным бизнесом семьи Трампа.
