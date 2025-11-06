В этом году ФОПы уплатили единого налога на 10% больше. Где больше всего пополняют местные бюджеты

Более 44 млрд грн единого налога уплатили фопы за 9 месяцев 2025 года, по данным Министерства финансов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной. На сегодня фопы уплатили 76% от запланированной суммы единого налога на год. Об этом сообщает Опендатабот.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько уплачено

44,18 млрд грн единого налога уплатили фопы в местные бюджеты за 9 месяцев этого года. Это на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Несмотря на рост оплат, количество фопов практически не изменилось — всего +0,75% по сравнению с 2024 годом. В то же время, если сравнивать с их численность выросла на 10%.

Уже выполнено 76% годового плана по уплате единого налога фопами. Наибольшие поступления зафиксированы в первом квартале — 15,77 млрд грн. Во втором квартале фопы уплатили 13,69 млрд грн, а в третьем — 14,71 млрд грн.

Главные плательщики

Киев традиционно остается главным плательщиком: столичные предприниматели перечислили 9,75 млрд грн (22% всех уплат).

На втором месте — Львовщина с 3,99 млрд грн (9%).

Замыкает тройку Днепропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Наибольший годовой прирост уплаты единого налога зафиксирован в Черновицкой области — +15%, а также в Ровенской, Кировоградской и Полтавской — по +13%.

Поскольку единый налог поступает в местные бюджеты, его роль в финансировании общин значительна.

Наибольшая часть единого налога в структуре доходов местных бюджетов наблюдается в Киеве (12%), Львовской (9,7%) и Киевской (9,4%) областях.