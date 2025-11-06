Кабмин поменяет систему индексации пенсий: кого это коснется

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Пидласой, 5 ноября правительство направило в Раду доработанный Бюджет-2026.

увеличить доходы общего фонда госбюджета от повышения налога на прибыль банков (+30 млрд грн до доходов бюджета),

половину «банковского налога», который должен зачисляться в местные бюджеты (4,3 млрд грн), направить на закупку пассажирских вагонов для УЗ. Кроме этого, ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» вернет в бюджет 1,4 млрд грн, которые тоже будут направлены на закупку вагонов (всего 5,7 млрд грн),

зафиксировано в тексте законопроекта, что минимум 1 млрд грн должно направляться на гуманитарное разминирование земель,

дивиденды «Укрфинжитла» (1,27 млрд грн) направить на программу льготной ипотеки (аналогично 2025 году),

предоставить Минфину право по решению Правительства осуществить обмен ОВГЗ, имеющихся в собственности НБУ, на новые ОВГЗ на условиях, согласованных с НБУ,

относить 50% НДФЛ, уплачиваемых резидентами Defense City, в бюджет общества, куда релокуется предприятие, и направлять эти деньги на создание инфраструктуры, поддержку релокации или на защиту производства,

перечислено реверс и дотации для местных бюджетов, в соответствии с численностью населения по данным Госстата и реестра ВПЛ Минсоцу (вместо данных Миграционной службы),

поручение правительства рассмотреть возможность с 1 сентября дополнительно повысить заработные платы учителей (до повышения на 30%, которое уже запланировано с 1 января).

Отдельно стоит отметить, что распределение НДФЛ осталось без изменений — 60% НДФЛ предлагается относить к местным бюджетам.