українська
6 ноября 2025, 8:53

Кабмин поменяет систему индексации пенсий: кого это коснется

Правительство поручило себе до 1 июля 2026 года представить ВРУ законопроект по установлению единых подходов к пенсионному возрасту и осуществлению индексации пенсий на общих условиях тем, кому пенсия установлена специальными законами. Об этом сообщила председатель Бюджетного Комитета Роксолана Пидласа.

Правительство поручило себе до 1 июля 2026 года представить ВРУ законопроект по установлению единых подходов к пенсионному возрасту и осуществлению индексации пенсий на общих условиях тем, кому пенсия установлена специальными законами.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Пидласой, 5 ноября правительство направило в Раду доработанный Бюджет-2026.

Основные изменения

  • увеличить доходы общего фонда госбюджета от повышения налога на прибыль банков (+30 млрд грн до доходов бюджета),

  • половину «банковского налога», который должен зачисляться в местные бюджеты (4,3 млрд грн), направить на закупку пассажирских вагонов для УЗ. Кроме этого, ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» вернет в бюджет 1,4 млрд грн, которые тоже будут направлены на закупку вагонов (всего 5,7 млрд грн),

  • зафиксировано в тексте законопроекта, что минимум 1 млрд грн должно направляться на гуманитарное разминирование земель,

  • дивиденды «Укрфинжитла» (1,27 млрд грн) направить на программу льготной ипотеки (аналогично 2025 году),

  • предоставить Минфину право по решению Правительства осуществить обмен ОВГЗ, имеющихся в собственности НБУ, на новые ОВГЗ на условиях, согласованных с НБУ,

  • относить 50% НДФЛ, уплачиваемых резидентами Defense City, в бюджет общества, куда релокуется предприятие, и направлять эти деньги на создание инфраструктуры, поддержку релокации или на защиту производства,

  • перечислено реверс и дотации для местных бюджетов, в соответствии с численностью населения по данным Госстата и реестра ВПЛ Минсоцу (вместо данных Миграционной службы),

  • поручение правительства рассмотреть возможность с 1 сентября дополнительно повысить заработные платы учителей (до повышения на 30%, которое уже запланировано с 1 января).

  • Отдельно стоит отметить, что распределение НДФЛ осталось без изменений — 60% НДФЛ предлагается относить к местным бюджетам.

  • Доходы от «налога на OLX» и «налога на сладкую газировку» также остались учтены в доходах бюджета.

Наибольшие изменения расходной части госбюджета

  • +18,9 млрд грн на резервный фонд,

  • +6,6 млрд грн на повышение зарплаты преподавателей высшего образования,

  • -8,24 млрд грн — уменьшение расходов на Государственную пограничную службу (перераспределили преимущественно в пользу Нацгвардии — 5,85 млрд грн и Нацполиции — 2,29 млрд грн),

  • +1 млрд грн на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса и страховых премий от военных рисков,

  • +1 млрд грн — укрытие в садах,

  • +528 млн грн — публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения (предварительно — на реконструкцию Харьковской областной детской больницы, но это должен еще утвердить Стратегический инвестиционный совет). В общем, все медицинские ПИПы передаются под Минздрав,

  • +500 млн грн в поддержку релокированных учреждений высшего технического образования с прифронтовых территорий,

  • +500 млн грн местным бюджетам на жилье для эвакуированных лиц и ВПЛ.

  • Изменения менее 500 млн грн можно будет пересмотреть в приложениях к бюджету на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада планирует рассмотреть бюджет-2026 во втором чтении 18 ноября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
