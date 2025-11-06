За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1147740 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 ноября: 1170 российских оккупантов и 172 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 147 740 (+1 170) человек
- танков — 11 329 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 23 541 (+6) ед.
- артиллерийских систем — 34 288 (+15) ед.
- РСЗО — 1 535 (+0) ед.
- средства ПВО — 1237 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 430 (+172) ед.
- крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 658 (+84) ед.
- специальная техника — 3991 (+1) ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии