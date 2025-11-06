Multi от Минфин
українська
Валюта
6 ноября 2025, 8:36

Центробанки увеличили покупки золота до максимума за год

Центральные банки мира в сентябре 2025 года закупили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Это на 79% больше, чем месяцем ранее, и максимальный показатель чистых покупок за весь 2025 год.

Центральные банки мира в сентябре 2025 года закупили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто скупал золото

Главным покупателем сентября стал Центральный банк Бразилии, увеличивший запасы на 15 тонн.

Значительные покупки также совершили Национальный банк Казахстана (на 8 тонн) и Банк Гватемалы (на 6 тонн). Небольшие объемы докупили Центральный банк Турции и Чешский национальный банк (по 2 тонны каждый), Народный банк Китая (1 тонну), российский ЦБ (3 тонны) и регулятор Ганы (1 тонну).

Единственным продавцом месяца оказался Центральный банк Узбекистана, сокративший свои резервы на 4 тонны.

Читайте также: Золото снова в фаворе: кто и зачем скупает металл

В годовом выражении лидером по объему покупок остается Национальный банк Польши, который с начала года увеличил золотые резервы на 67 тонн. На втором месте — Национальный банк Казахстана (40 тонн), на третьем -Государственный нефтяной фонд Азербайджана (38 тонн).

По оценке Всемирного совета по золоту, средний показатель чистых покупок центральных банков за последние 12 месяцев составил 27 тонн, а валовые покупки — 43 тонны, при этом валовые продажи — 4 тонны.

Цены на золото

Ранее «Минфин» писал, что золото через две недели после исторического пика в районе $4350 за унцию вновь опустилось ниже $4000.

2025 год проходит под знаком ралли золотых цен: золото не раз обновляло исторические максимумы, обгоняя доходность акций.

В середине октября спот‑цена пробила 4 200 $ за тройскую унцию на фоне продолжающегося шатдауна правительства США, эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и ставок на дальнейшее снижение процентных ставок ФРС.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

