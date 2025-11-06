Центробанки увеличили покупки золота до максимума за год

Центральные банки мира в сентябре 2025 года закупили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Это на 79% больше, чем месяцем ранее, и максимальный показатель чистых покупок за весь 2025 год.

Кто скупал золото

Главным покупателем сентября стал Центральный банк Бразилии, увеличивший запасы на 15 тонн.

Значительные покупки также совершили Национальный банк Казахстана (на 8 тонн) и Банк Гватемалы (на 6 тонн). Небольшие объемы докупили Центральный банк Турции и Чешский национальный банк (по 2 тонны каждый), Народный банк Китая (1 тонну), российский ЦБ (3 тонны) и регулятор Ганы (1 тонну).

Единственным продавцом месяца оказался Центральный банк Узбекистана, сокративший свои резервы на 4 тонны.

В годовом выражении лидером по объему покупок остается Национальный банк Польши, который с начала года увеличил золотые резервы на 67 тонн. На втором месте — Национальный банк Казахстана (40 тонн), на третьем -Государственный нефтяной фонд Азербайджана (38 тонн).

По оценке Всемирного совета по золоту, средний показатель чистых покупок центральных банков за последние 12 месяцев составил 27 тонн, а валовые покупки — 43 тонны, при этом валовые продажи — 4 тонны.

Цены на золото

Ранее «Минфин» писал, что золото через две недели после исторического пика в районе $4350 за унцию вновь опустилось ниже $4000.

2025 год проходит под знаком ралли золотых цен: золото не раз обновляло исторические максимумы, обгоняя доходность акций.

В середине октября спот‑цена пробила 4 200 $ за тройскую унцию на фоне продолжающегося шатдауна правительства США, эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и ставок на дальнейшее снижение процентных ставок ФРС.

