Квартальная прибыль BMW выросла на 256%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2025, 19:10 Читати українською

Квартальная прибыль BMW выросла на 256%

Немецкий автопроизводитель BMW в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль до 1,7 млрд евро или на 256% в годовом исчислении. Прибыль на акцию выросла на 328% — до 2,74 евро, говорится в финотчете компании.

Немецкий автопроизводитель BMW в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль до 1,7 млрд евро или на 256% в годовом исчислении.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Производство авто и мотоциклов

В июле-сентябре поставки автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce увеличились на 8,7% и составили 588 140 единиц, мотоциклов — на 5,7%, до 53 247 единиц.

«В третьем квартале мы в очередной раз доказали надежность и устойчивость нашей бизнес-модели», — заявил председатель правления BMW AG Оливер Ципсе.

По его словам, компания сохраняет сильные структурные преимущества благодаря широкому продуктово-технологическому портфелю, глобальному охвату и высокой инновационной способности.

Читайте также: BMW прогнозирует убытки в 1 млрд евро из-за тарифов США

Драйверы роста

Основными драйверами роста, добавил Ципсе, стали спортивные модели BMW M и электрифицированные автомобили.

Прибыль группы к вычету процентов и налогов совпала с прогнозами и составила 2,3 млрд евро, тогда как выручка оказалась несколько меньше ожиданий — 32,3 млрд евро.

После снижения годового прогноза в прошлом месяце из-за высоких тарифов и медленного роста в Китае BMW заявила, что по-прежнему ожидает маржу на легковые автомобили в диапазоне от 5% до 6%, что ниже 6,3% в 2024 году.

По данным компании, пошлины сократили маржу продаж автомобилей BMW примерно на 1,75 процентного пункта в третьем квартале.

Напомним

Крупнейший завод BMW в США, расположенный в Южной Каролине, в 2023 году экспортировал автомобилей на 10 млрд евро. При этом 56% машин, изготовленных в Германии, реализовали за пределами ЕС.

За год акции BMW подешевели более чем на 20%, а после сообщения о финансовом ущербе их стоимость упала еще на 2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами