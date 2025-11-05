Квартальная прибыль BMW выросла на 256%

Немецкий автопроизводитель BMW в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль до 1,7 млрд евро или на 256% в годовом исчислении. Прибыль на акцию выросла на 328% — до 2,74 евро, говорится в финотчете компании.

Производство авто и мотоциклов

В июле-сентябре поставки автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce увеличились на 8,7% и составили 588 140 единиц, мотоциклов — на 5,7%, до 53 247 единиц.

«В третьем квартале мы в очередной раз доказали надежность и устойчивость нашей бизнес-модели», — заявил председатель правления BMW AG Оливер Ципсе.

По его словам, компания сохраняет сильные структурные преимущества благодаря широкому продуктово-технологическому портфелю, глобальному охвату и высокой инновационной способности.

Драйверы роста

Основными драйверами роста, добавил Ципсе, стали спортивные модели BMW M и электрифицированные автомобили.

Прибыль группы к вычету процентов и налогов совпала с прогнозами и составила 2,3 млрд евро, тогда как выручка оказалась несколько меньше ожиданий — 32,3 млрд евро.

После снижения годового прогноза в прошлом месяце из-за высоких тарифов и медленного роста в Китае BMW заявила, что по-прежнему ожидает маржу на легковые автомобили в диапазоне от 5% до 6%, что ниже 6,3% в 2024 году.

По данным компании, пошлины сократили маржу продаж автомобилей BMW примерно на 1,75 процентного пункта в третьем квартале.

Напомним

Крупнейший завод BMW в США, расположенный в Южной Каролине, в 2023 году экспортировал автомобилей на 10 млрд евро. При этом 56% машин, изготовленных в Германии, реализовали за пределами ЕС.

За год акции BMW подешевели более чем на 20%, а после сообщения о финансовом ущербе их стоимость упала еще на 2%.