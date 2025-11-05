Национальный банк Украины установил на 6 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0671 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Гривна укрепилась. НБУ установил курс на четверг
Официальные курсы
- 1 доллар США — 42,06 грн (42,07 грн по состоянию на 5 ноября);
- 1 евро — 48,33 грн (48,33 грн по состоянию на 5 ноября).
Источник: Минфин
