українська
5 ноября 2025, 18:54 Читати українською

Наличные в обращении выросли до 890 млрд грн: НБУ объяснил причины и назвал самую популярную банкноту

На 1 октября 2025 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, достигла 890,1 миллиарда гривен. Это на 67,7 млрд грн, или на 8,2% больше, чем было зафиксировано на начало года (822,4 млрд грн), сообщает Национальный банк Украины.

Наличные в обращении выросли до 890 млрд грн
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины роста спроса на наличные деньги

НБУ отмечает, что после изъятия наличных из обращения в первом квартале, во втором и третьем кварталах спрос на нее снова оживился. Это объясняется несколькими факторами:

  • Сезонность: Рост спроса на наличные деньги во втором-третьем кварталах является постоянной тенденцией, которая наблюдается почти ежегодно.
  • Безопасные риски: Дополнительным фактором увеличения объемов в третьем квартале стало усиление неопределенности завершения войны и рост интенсивности воздушных атак, что повышает риск длительного отсутствия электропитания.

Самая популярная банкнота

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен (26,6% от общего количества). Меньше всего — 50 гривен (4,5%).

Интересные факты о наличном обращении

  • В обращении находятся 2,6 млрд банкнот на сумму 881,0 млрд грн, а также 15,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,9 млрд грн.
  • На одного жителя Украины приходится 63 банкноты и 191 монета.
  • Наибольший темп прироста за январь-сентябрь 2025 года зафиксирован в банкнот номиналом 1 000 гривен.

Удаление 10 копеек

НБУ напомнил, что с 1 октября 2025 года началось постепенное извлечение монет номиналом в 10 копеек.

Хотя их доля в обращении составляет 27,4%, они уже перестали играть существенную роль в расчетах. Изъятие этих монет позволит государству сократить затраты на их изготовление, обработку и транспортировку. На монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
