Сколько государство хочет получить налогов с посылок Temu и AliExpress

Получение посылок из китайских маркетплейсов позволяет обходить уплату налогов за ввоз и продажу товаров. Сколько ежегодно на этом теряет государство и как планирует регулировать эту сферу, в колонке для Экономической правды рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

В последние годы Украина столкнулась с существенным ростом крупнейших схем по уклонению от уплаты налогов. Согласно исследованию экспертов, одним из самых масштабных инструментов избежания налогообложения стали «нарушение таможенных правил и контрабанда» с потерей госбюджетом 120−168 млрд грн в год.

Среди крупнейших инструментов избежания налогообложения при импорте — злоупотребление льготами, предусмотренными международными договорами и налоговым законодательством Украины. В частности — маскировка ввоза промышленных партий товаров почтовыми или курьерскими отправлениями (товары низкой стоимости — ТНВ) или личным импортом, которые не подлежат налогообложению и для которых предусмотрен упрощенный процесс декларирования и оформления.

Сейчас экономике больше всего угрожают зарубежные маркетплейсы, бизнес-модель которых построена на эксплуатации соответствующей льготы. Это предоставляет им существенно лучшие фискальные условия по сравнению с национальными производителями и ритейлерами.

Как работает схема

Законодательство Украины позволяет без уплаты налогов ввозить товары стоимостью до 150 евро. Эта льгота имела целью упростить жизнь гражданам, которые заказывают товары для собственных нужд. Такой подход был вполне логичным до масштабного развития электронной коммерции, когда отправления в основном были от физического лица физическому лицу. Однако сейчас ее активно используют иностранные маркетплейсы, маскируя массовый коммерческий импорт под видом личных посылок.

По данным Минфина, в 2022—2024 годах в Украину ввезено 137,5 млн отправлений на 185 млрд грн. В 2024 году таможня зафиксировала 76 млн международных отправлений стоимостью до 150 евро, из которых 82% — с китайских платформ. По оценкам экспертов, в 2024 году отмена льготы принесла бы бюджету дополнительно 11,8 млрд грн НДС. В 2025 году бюджет недополучит 17,9 млрд грн, в 2026 -м — около 27 млрд грн.

Среди основных отправителей — Temu (13,5 млрд грн) и AliExpress (4,4 млрд грн). Объемы отправлений с Temu за год выросли в восемь раз. Через эти платформы украинцы получают одежду, обувь, электронику, косметику, товары для дома, игрушки.

В то же время большинство товаров этих категорий в Украине производят более 20 тыс. предприятий легкой промышленности. Таким образом, необлагаемый налогом импорт существенно ухудшает конкурентоспособность украинских производителей.

Международный опыт

Многие страны признали проблему неконтролируемого импорта дешевых товаров.

Европейский Союз в 2021 году отменил освобождение от НДС для товаров дешевле 22 евро, введя механизм Import One Stop Shop (IOSS). Эта система позволяет иностранным маркетплейсам регистрироваться для уплаты НДС в любой стране ЕС и отчитываться централизованно. Благодаря этому покупатели получают товары без дополнительных бюрократических процедур, а государство не теряет налоговые поступления и не имеет дополнительного сложного администрирования.

США долгое время имели один из самых высоких в мире лимитов беспошлинного импорта — 800 долл. С 2018 года по 2024 год количество посылок в льготном режиме выросло с 139 млн шт до более 1,3 млрд шт в год. В 2025 году правительство отменило правило de-minimis ввиду массового наплыва дешевых китайских товаров от Temu и Shein, которые разрушали промышленность и способствовали распространению контрафакта и наркотрафика.

Новая Зеландия в 2019 году отменила льготу по НДС для малосерьезных импортных товаров стоимостью до 1 тыс. новозеландских долларов (NZD). Теперь все товары, независимо от их стоимости, подлежат обложению НДС, если они импортируются для личного пользования и не предназначены для продажи.

По официальным данным, маловартисным считается физический товар, стоимость которого не превышает 1 тыс. NZD без учета НДС. Этот порог определяется на основе таможенной стоимости товара, то есть без учета расходов на транспортировку и страхование. Если стоимость товара превышает 1 тыс. NZD, то применяются стандартные таможенные процедуры, включая уплату НДС и таможенных пошлин на границе.

Австралия с 2018 года ввела правило, по которому низкостоимостные импорты стоимостью 1 тыс. AUD или меньше облагаются НДС еще на этапе продажи. Маркетплейс, а не покупатель, должен собирать и уплачивать налог в австралийский бюджет, если годовой оборот продаж площадки в Австралию превышает 75 тыс. AUD.

Регуляторные условия в ЕС

ЕС создал комплексную систему контроля за онлайн-торговлей, которая охватывает безопасность товаров, защиту потребителей, налоги и персональные данные. Она уравняла ответственность международных маркетплейсов с традиционными импортерами.

Благодаря Digital Services Act (DSA) платформы обязаны удалять опасные или незаконные товары, реагировать на жалобы пользователей, раскрывать информацию о продавцах и прозрачно обозначать рекламу. AliExpress уже находится под следствием Еврокомиссии за нарушение DSA, штраф может составить 6% глобального оборота.

Новый General Product Safety Regulation (GPSR) делает маркетплейсы со-ответственными за продажу опасных или несертифицированных товаров. Евросоюз также ввел портал Safety Gate — онлайн — интерфейс, через который регуляторы и потребители могут сообщать об опасных товарах.

Через Market Surveillance Regulation (2019/1020) и отраслевые регламенты (например, Toy Safety Directive, REACH) государство может остановить продажу любого опасного продукта, даже если он продается только онлайн.

GDPR не дает маркетплейсам свободно собирать, передавать или использовать персональные данные евросоюзовцев. Нарушение карается миллионными штрафами.

Как будет в Украине

Украинские регуляторы не имеют инструментов контроля за безопасностью товаров, которые продаются через международные маркетплейсы. GDPR-аналог, DSA-аналог и GPSR-механизмы отсутствуют, поэтому Temu, Shein и AliExpress могут работать без ответственности за контент, безопасность товаров или злоупотребления с данными.

Парадокс: украинские онлайн-платформы готовятся к налогообложению, тогда как китайские гиганты работают без налогов и проверок.

Украина, стремясь к полноценному членству в Евросоюзе, постепенно адаптирует свое налоговое законодательство к acquis ЕС. В январе 2025 года в Верховную Раду были поданы законопроекты № 12429 и № 12430, направленные на внедрение евросоюзовской модели налогообложения международных почтовых отправлений.

Проекты предусматривают переход на упрощенную схему администрирования через маркетплейсы по аналогии с OSS/IOSS. Налоги будут платить не потребители, а платформы, что не усложнит получение посылок гражданами и обеспечит равные налоговые условия для украинских компаний. Что даст реформа Украине?

Выравнивание конкуренции. Налогообложение китайских маркетплейсов уменьшит объемы необлагаемого импорта, частично выровняет регуляторные правила для иностранных и украинских продавцов, будет способствовать украинским производителям.

Дополнительные бюджетные поступления. При внедрении схемы с 2026 года государство сможет получать дополнительные 25−27 млрд грн в год.

Борьба с теневым бизнесом. Значительная доля посылок поступает физлицам, которые формируют из них коммерческие партии и реализуют без уплаты налогов.

Интеграция с евросоюзовским рынком. Внедрение модели OSS/IOSS является важным этапом выполнения соглашения об ассоциации и подготовки к вступлению в ЕС.

Прозрачность и цифровизация. Система «единого окна» для контроля почтовых отправлений упростит администрирование НДС и минимизирует коррупционные риски.

Повышение безопасности потребителей. Новые правила уменьшат продажи опасных товаров, обеспечивая соответствие стандартам безопасности и качества.

Рынок электронной коммерции стремительно развивается, однако нынешняя система льготного налогообложения международных отправлений создает неравные условия для бизнеса, стимулирует теневую деятельность и лишает бюджет миллиардов гривень.

Введение евросоюзовской модели налогообложения — это не только шаг к наполнению бюджета, но и необходимое условие для развития честной конкуренции, развития отечественного производства и укрепления экономической безопасности Украины.