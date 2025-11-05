Поступления от уплаты ЕСВ выросли до 537,3 млрд грн — на 22% больше, чем в прошлом году

В январе-октябре 2025 года налогоплательщики перечислили в бюджет 537,3 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Это на 21,9% (или на 96,6 млрд грн) больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГНС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Важность ЕСВ

В налоговой отметили, что своевременная уплата ЕСВ, которую работодатели ежемесячно платят в размере 22% за наемных работников, является ключевой для поддержки социальной системы страны.

Все эти средства автоматически распределяются между государственными фондами социального страхования и обеспечивают:

Выплачивать пенсии.

Оказывать социальную помощь.

Поддерживать программы социального страхования на случай безработицы, болезни или несчастного случая.

Кто обязан платить ЕСВ

С 1 января 2025 г. физические лица — предприниматели (ФЛП) на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица обязаны платить ЕСВ за себя в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

Освобождены от уплаты ЕСВ ФЛП, которые: