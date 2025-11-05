В январе-октябре 2025 года налогоплательщики перечислили в бюджет 537,3 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Это на 21,9% (или на 96,6 млрд грн) больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГНС.
Поступления от уплаты ЕСВ выросли до 537,3 млрд грн — на 22% больше, чем в прошлом году
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Важность ЕСВ
В налоговой отметили, что своевременная уплата ЕСВ, которую работодатели ежемесячно платят в размере 22% за наемных работников, является ключевой для поддержки социальной системы страны.
Все эти средства автоматически распределяются между государственными фондами социального страхования и обеспечивают:
- Выплачивать пенсии.
- Оказывать социальную помощь.
- Поддерживать программы социального страхования на случай безработицы, болезни или несчастного случая.
Кто обязан платить ЕСВ
С 1 января 2025 г. физические лица — предприниматели (ФЛП) на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица обязаны платить ЕСВ за себя в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».
Освобождены от уплаты ЕСВ ФЛП, которые:
- Зарегистрированы на временно оккупированных территориях.
- Являются наемными работниками (за которых взнос уплачивает работодатель).
- Являются пенсионерами или лицами с инвалидностью, получающими пенсию или социальную помощь.
- Были мобилизованы (на весь период службы).
- Состоят на общей системе, но не имели дохода.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии