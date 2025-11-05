Multi от Минфин
українська
5 ноября 2025, 17:48

Из-за страха девальвации украинцы начали скупать валютные ОВГЗ — аналитик

Несмотря на общий рост интереса населения к государственным облигациям в 2025 году, в октябре спрос инвесторов резко сместился в сторону валютных инструментов. Украинцы активно вкладывали средства в ОВГЗ, номинированные в долларах и евро, из-за усиления девальвационных ожиданий. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на общий рост интереса населения к государственным облигациям в 2025 году, в октябре спрос инвесторов резко сместился в сторону валютных инструментов.

Валюта в приоритете

По данным аналитика, в октябре 2025 года рост валютного портфеля ОВГЗ в собственности населения в 2,5 раза опередил рост гривневого.

  • Инвестиции в валютные ОВГЗ выросли на 2,48 млрд грн (в эквиваленте).
  • Инвестиции в гривневые ОВГЗ выросли лишь на 1 млрд грн.

«Украинцы выбрали в октябре валютные инструменты из-за девальвационных ожиданий», — отметил Шевчишин.

Эта тенденция особенно показательна на фоне того, что Министерство финансов предлагало высокую доходность по гривневым бумагам (до 17,8% годовых), доход от которых не облагается налогом. Однако, похоже, страх обесценивания гривны перевесил выгоду от высоких ставок.

Общий рост с начала года

Несмотря на октябрьскую переориентацию на валюту, в целом портфель ОВГЗ в собственности населения с начала года демонстрирует стремительный рост. По данным Шевчишина, на начало ноября он превысил 105 млрд грн.

Общий прирост с начала года составил +27,4 млрд грн, или 35%. Аналитик подчеркнул, что этот прирост «более чем в 2,5 раза опережает реинвестиции процентов от облигаций», что свидетельствует об активном притоке новых средств от граждан.

В то же время, по данным НБУ, совокупный портфель военных ОВГЗ в собственности бизнеса и граждан в гривне и долларах в октябре, наоборот, несколько сократился, что может свидетельствовать о выходе из бумаг юридических лиц.

Про ОВГЗ

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) являются ключевым инструментом финансирования государственного бюджета Украины в условиях войны, позволяющим правительству привлекать средства без «печатания денег» (эмиссии) Национальным банком. В целом, по данным НБУ, с начала 2025 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 489 млрд грн в эквиваленте.

По состоянию на 1 ноября 2025 года портфель военных ОВГЗ в собственности граждан и бизнеса составлял:

  • В гривне: 97,3 млрд грн (или 37,1% от общего объема гривневых военных ОВГЗ). Месяцем ранее, на 1 октября, этот показатель составлял 108,2 млрд грн.
  • В долларах США: $1,54 млрд (или 68,3% от общего объема долларовых военных ОВГЗ). На 1 октября — $1,58 млрд.
  • В евро: €230,5 млн (или 41,3%). Здесь наблюдается незначительный рост с €227,2 млн в октябре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
