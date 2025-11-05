Прибыль McDonald’s не оправдала ожиданий, но продажи в США выросли

Компания McDonald's в среду отчиталась о финансовых результатах за третий квартал, которые не оправдали прогнозов Уолл-стрит по прибыли и общей выручке. В то же время продажи в ресторанах США выросли лучше ожиданий, а глобальные показатели продемонстрировали устойчивость, несмотря на сложную обстановку и экономию со стороны потребителей с низким уровнем дохода. Об этом сообщает CNBC 5 ноября.

Финансовые показатели

Гигант быстрого питания сообщил о чистой прибыли в размере $2,28 млрд, или $3,18 на акцию, что немного выше показателей аналогичного периода прошлого года ($2,26 млрд, или $3,13 на акцию).

Выручка выросла на 3% до $7,08 млрд, однако аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $7,1 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $3,22, что оказалось ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в $3,33. В компании пояснили, что на прибыльность негативно повлияла более высокая эффективная ставка налога в отчетном квартале.

Продажи превысили прогнозы

Глобальные продажи в ресторанах, открытых более года, выросли на 3,6%. Это стало положительным поворотом по сравнению с падением на 1,5% в третьем квартале 2024 года и примерно соответствовало ожиданиям аналитиков.

Ключевым положительным сигналом стал рынок Соединенных Штатов, где продажи выросли на 2,4%, превысив прогнозы StreetAccount в 1,9%. Компания объяснила это ростом среднего чека, что свидетельствует о том, что клиенты платят больше за свои заказы.

Международные рынки также продемонстрировали сильную динамику:

Международные управляемые рынки (включая Австралию и Канаду): продажи выросли на 4,3%.

Международные лицензионные рынки: продажи выросли на 4,7%, в основном благодаря высокому спросу в Японии.

Почему это важно

Отчет McDonald's является важным барометром состояния американского потребителя. Результаты показывают неоднозначную картину: люди продолжают тратить деньги на фастфуд (который остается более дешевой альтернативой полноценным ресторанам), но в то же время активно реагируют на выгодные предложения и «ценовые войны».

Для инвесторов отчет показал, что, несмотря на опасения по поводу слабого потребителя, McDonald's сохраняет «ценовую власть» — способность повышать цены (что приводит к росту среднего чека) и одновременно удерживать клиентов с помощью удачного маркетинга. Хотя квартальная прибыль не дотянула до прогнозов из-за налоговых факторов, устойчивость продаж на ключевом рынке США была воспринята рынком как положительный сигнал.