В Украине наблюдается повышенный ажиотаж на новогодние товары. Что покупает население

Объем реализации новогоднего ассортимента в сети торговых центров Эпицентр в этом году почти на 40% превышает продажи аналогичного периода прошлого года. Об этом идет речь в сообщении сети.

Что выбирают украинцы

Украинцы начали активно готовиться к праздникам уже в конце октября, создавая дома уютную атмосферу и пытаясь подарить себе и близким праздничное настроение. Об этом свидетельствует динамика продаж новогодних товаров в сети Эпицентр, которая на 3 ноября была на 38% выше по сравнению с 2024 годом.

Среди самых популярных товаров этого сезона: декоративные гномы, благотворительные фигурки «Ангелочек добрых дел», стеклянные подвески в виде аистов, искусственные елки и электрические гирлянды.

Также украинцы активно покупают наборы украшений на елку, стеклянные подвески в виде лягушек, петушков и книг, новогодние шары и мягкие декоративные олени.

В Эпицентре ожидают, что ближе к праздникам украинцы будут еще активнее в приобретении новогодних товаров.

В частности, в компании ожидают повышения спроса на искусственные елки, гирлянды, наборы пластиковых шаров для елки, коллекционные украшения, мягкие игрушки и символы Нового года.