Украина возобновила импорт газа через Трансбалканский маршрут после атак РФ

Украина возобновила импорт природного газа южным Трансбалканским маршрутом после того, как октябрьские атаки России вывели из строя по меньшей мере половину собственной добычи газа страны. Потери заставили Киев искать дополнительные источники импорта, в частности из LNG-терминалов в Греции. Об этом сообщает Reuters 5 ноября, ссылаясь на данные украинского оператора ГТС.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компенсация потерь из-за нового маршрута

В октябре Россия усилила удары по украинской газовой инфраструктуре, что привело к критическим потерям. По оценкам, Киев потерял не менее 50% собственной добычи газа и теперь вынужден импортировать дополнительные 4 миллиарда кубометров для компенсации дефицита.

В ответ на это был активирован Трансбалканский маршрут, который не использовался в сентябре и октябре. Данные оператора ГТС свидетельствуют, что во вторник, 4 ноября, импорт по этому маршруту составил 0,78 млн кубометров, а на среду, 5 ноября, заявка выросла до 1,1 млн кубометров.

Этот маршрут обеспечивает связь украинской ГТС с LNG-терминалами в Греции через территории Молдовы, Румынии и Болгарии.

Коммерческие соглашения и снижение тарифов

По данным украинской энергетической консалтинговой компании ExPro, еще в прошлом месяце мощности для импорта газа из Греции в Украину (в ежедневном объеме 0,6 млн кубометров) забронировали три компании:

DEPA Commercial (Греция)

D.Trading (дочерняя компания украинской ДТЭК)

Axpo Trading (Швейцария)

Ранее Трансбалканский газопровод не пользовался спросом из-за высокой стоимости транзита через четыре страны и территорию Украины. Однако, как отмечает ExPro, недавнее снижение тарифов операторами Молдовы и Румынии способствовало росту бронирования мощностей в ноябре.

Другие направления импорта

Кроме южного маршрута, Украина продолжает импортировать газ из восточноевропейских стран. Общий суточный объем импорта составляет около 23 млн кубометров, в частности: