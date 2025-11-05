Multi от Минфин
5 ноября 2025, 13:11 Читати українською

Рада поддержала увеличение выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч

5 ноября Верховная рада приняла в целом законопроект об увеличении размера выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. «За» законопроект проголосовали 294 народных депутата. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

5 ноября Верховная рада приняла в целом законопроект об увеличении размера выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие выплаты теперь будут

  • 50 000 грн — одноразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.
  • 7 000 грн/мес — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес (коэф. 1,5).

«Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года», — подчеркнул Гончаренко.

  • «еЯсли» — целевая денежная поддержка по уходу за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 грн/мес, которую можно использовать на оплату детского сада, кружков или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью 12 000 грн/мес (коэф. 1,5).
  • «Пакунок малюка» — будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).
  • «Пакунок школяра» — единовременная выплата 5 000 грн для учащихся 1 класса.
  • 7 000 грн — пособие по беременности и родам для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
