5 ноября Верховная рада приняла в целом законопроект об увеличении размера выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. «За» законопроект проголосовали 294 народных депутата. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Рада поддержала увеличение выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч
Какие выплаты теперь будут
- 50 000 грн — одноразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.
- 7 000 грн/мес — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес (коэф. 1,5).
«Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года», — подчеркнул Гончаренко.
- «еЯсли» — целевая денежная поддержка по уходу за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 грн/мес, которую можно использовать на оплату детского сада, кружков или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью 12 000 грн/мес (коэф. 1,5).
- «Пакунок малюка» — будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).
- «Пакунок школяра» — единовременная выплата 5 000 грн для учащихся 1 класса.
- 7 000 грн — пособие по беременности и родам для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.
Источник: Минфин
