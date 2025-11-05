Рада поддержала увеличение выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч

5 ноября Верховная рада приняла в целом законопроект об увеличении размера выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. «За» законопроект проголосовали 294 народных депутата. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Какие выплаты теперь будут

50 000 грн — одноразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.

7 000 грн/мес — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес (коэф. 1,5).

«Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года», — подчеркнул Гончаренко.