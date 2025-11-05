В Украине заблокировали более 300 онлайн-казино

В Украине с помощью Системы трекинга нелегальных веб-сайтов за октябрь этого года было заблокировано 314 онлайн-казино, в том числе 19 уникальных доменов и 295 «зеркал». Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации о результатах совместной работы с государственным агентством ПлейСити.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Блокировка страниц

Кроме того, было заблокировано 93 страницы в соцсетях Instagram и TikTok за незаконное продвижение азартных игр.

К четырем блоггерам и спортивному сайту уже применили штрафы на общую сумму 24 млн грн. Другие нарушения — на рассмотрении.

В Минцифры отчитались также об ужесточении требований к соблюдению лицензионных условий — по результатам проверок двух организаторов оштрафовали на 2 млн грн, из которых 400 тыс. грн уже уплатили добровольно.

Борьба с игровой зависимостью

В ведомстве сообщили, что правительство приняло постановление о борьбе с игровой зависимостью, что обязывает организаторов выявлять и реагировать на рисковое поведение игроков. В настоящее время продолжаются общественные обсуждения о введении лимитов времени и расходов на игру.

Кроме того, приняты три постановления, регламентирующие отчетность организаторов, правила возмещения расходов игрокам и порядок выдачи разрешений на помещения для азартных игр.

Также для усиления противодействия нелегальному рынку подписан меморандум по Бюро экономической безопасности.

Документ позволит обмениваться аналитикой, координировать действия между государственными органами, скорее выявлять нарушения, более эффективно блокировать незаконные ресурсы и проводить совместные расследования.