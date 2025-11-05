Коррупция в Энергоатоме: Топ-менеджера филиала уличили в систематических взятках

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили заместителя генерального директора филиала «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» на систематическом получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По данным следствия, она потребовала от представителя подрядной компании ежемесячные «проценты» за обеспечение своевременной оплаты за выполненные работы, а также за непрепятствование выполнению договорных обязательств.

Сумма «вознаграждения» составляла от 10% до 15% от стоимости работ.

В период с июня по ноябрь 2025 года женщина получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн (эквивалент $40 200).

Общий размер неправомерной выгоды, требуемой заместителем гендиректора, составил более 6,6 млн грн.

Топ-менеджера филиала задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 У К Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Отметим, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.