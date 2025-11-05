Германия, Великобритания и Франция генерируют более 40% ВВП Европы — МВФ

После двух лет медленной экономической активности европейская экономика должна возобновить стабильный рост. Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), совокупный ВВП региона в 2026 году достигнет $31,4 триллиона (€27,0 триллионов), причем наибольший рост будет сосредоточен в Западной Европе. Об этом сообщает Visual Capitalist, анализируя данные МВФ.

Большая тройка генерирует 40% ВВП

Ожидается, что экономический локомотив Европы, Германия, восстановит динамику, добавив почти $400 миллиардов к своему ВВП в период между 2024 и 2026 годами. С прогнозируемым показателем в $5,3 триллиона, Германия обеспечит около 17% всего европейского ВВП.

С небольшим отставанием следуют Великобритания с прогнозом $4,2 триллиона и Франция с $3,6 триллиона. Вместе эта тройка лидеров сгенерирует более 40% всей экономической активности в Европе, подчеркивая доминирование крупных рынков в регионе.

Различные пути развития регионов

Прогноз МВФ показывает различия в траекториях развития северной и южной частей континента.

Южная Европа: Лидеры региона, Италия и Испания, покажут умеренный рост с прогнозируемым ВВП в $2,7 трлн и $1,8 трлн соответственно.

Восточная Европа: Ожидается, что ВВП России в 2026 году составит $2,5 трлн, чему будет способствовать экспорт энергоносителей. Между тем Польша ворвется в континентальный топ-10 с показателем $1,1 трлн. Однако МВФ отмечает, что, несмотря на десятилетия быстрого роста на Востоке, региону еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сократить разрыв в доходах с Западом.

Прогноз МВФ: Восстановление под угрозой тарифов

По данным МВФ, для Европы есть как хорошие, так и плохие новости.

Хорошая новость заключается в том, что последствия пандемии и энергетического шока миновали, и континент официально находится в фазе восстановления благодаря «правильным политическим решениям». Это привело к росту реальных заработных плат, что стимулировало потребление, особенно в Германии.

Плохая новость — «торговая война» администрации Дональда Трампа вызывает значительную неопределенность и, по оценкам, «срежет» 0,5% экономического роста региона. Этот негативный эффект будет частично компенсирован увеличением государственных расходов на инфраструктуру и оборону, однако это будет происходить за счет роста государственного долга.