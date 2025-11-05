Китай на год приостановил действие повышенных тарифов на импорт из США

Правительство Китая приостановит на один год действие дополнительных 24% тарифа на товары из США, однако сохранит 10% пошлины, введенной в ответ на 10% тариф, объявленный президентом Дональдом Трампом 2 апреля, в день, который Трамп назвал «днем освобождения». Соответствующие решения Тарифной комиссии Государственного совета (правительства) КНР опубликованы Министерством финансов Китая, пишет Укринформ.

Корректировка тарифов

«Для реализации консенсуса, достигнутого в ходе торговых консультаций между Китаем и США… с 13:01 10 ноября 2025 года дополнительные тарифные меры, предусмотренные на импортные товары происхождением из Соединенных Штатов, будут скорректированы», — говорится в объявлении.

Далее в нескольких отдельных сообщениях раскрываются подробности последних решений китайского правительства по импорту из США, в частности, по приостановке действия 24% тарифа и сохранению ранее введенной 10% пошлины на американский импорт.

Отмена пошлин

Кроме того, с 10 ноября Китай отменит 15% пошлины на отдельные виды сельскохозяйственной продукции из США, важной для Штатов статьи экспорта в Китай, однако оставит 10% на сою, ключевую культуру американского сельхозэкспорта, из-за чего китайские импортеры сои будут платить в общей сложности 13% пошлины на этот товар.

По оценкам трейдеров, учитывая сохранение 13% тарифа, стоимость поставок сои из США будет оставаться выше по сравнению с поставками из Бразилии, которая является близким партнером Пекина и пользуется привилегированными условиями торговли с Китаем.

Встреча Трампа с Си

30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой обсуждения было торговое противостояние между странами.

Встреча лидеров двух стран проходила в рамках проходившего в Южной Корее саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп и Си Цзиньпин впервые лично встретились с 2019 года еще с первого срока Трампа на посту президента США.

О чем договорились Трамп и Си Цзиньпин

США с Китаем достигли торговой договоренности сроком на год, которая будет регулярно продолжаться, объявил Трамп по итогам встречи. Соглашение, по его словам, будет подписано в ближайшее время.

Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%. Следует отметить, что с 1 ноября должны вступить в действие тарифы на китайский импорт в размере 157%.

Стороны договорились, что будут снижены тарифы на импорт из Китая компонентов для производства фентанила (мощный синтетический наркотик, используемый в медицине как сильное обезболивающее, но также нелегальное) с 20% до 10%.

Китай, в свою очередь, согласился приостановить введенные 9 октября меры по экспортному контролю на редкоземельные металлы.