Китай на год приостановил действие повышенных тарифов на импорт из США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2025, 13:33 Читати українською

Китай на год приостановил действие повышенных тарифов на импорт из США

Правительство Китая приостановит на один год действие дополнительных 24% тарифа на товары из США, однако сохранит 10% пошлины, введенной в ответ на 10% тариф, объявленный президентом Дональдом Трампом 2 апреля, в день, который Трамп назвал «днем освобождения». Соответствующие решения Тарифной комиссии Государственного совета (правительства) КНР опубликованы Министерством финансов Китая, пишет Укринформ.

Правительство Китая приостановит на один год действие дополнительных 24% тарифа на товары из США, однако сохранит 10% пошлины, введенной в ответ на 10% тариф, объявленный президентом Дональдом Трампом 2 апреля, в день, который Трамп назвал «днем освобождения».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Корректировка тарифов

«Для реализации консенсуса, достигнутого в ходе торговых консультаций между Китаем и США… с 13:01 10 ноября 2025 года дополнительные тарифные меры, предусмотренные на импортные товары происхождением из Соединенных Штатов, будут скорректированы», — говорится в объявлении.

Далее в нескольких отдельных сообщениях раскрываются подробности последних решений китайского правительства по импорту из США, в частности, по приостановке действия 24% тарифа и сохранению ранее введенной 10% пошлины на американский импорт.

Отмена пошлин

Кроме того, с 10 ноября Китай отменит 15% пошлины на отдельные виды сельскохозяйственной продукции из США, важной для Штатов статьи экспорта в Китай, однако оставит 10% на сою, ключевую культуру американского сельхозэкспорта, из-за чего китайские импортеры сои будут платить в общей сложности 13% пошлины на этот товар.

Читайте: Китай отменяет ограничения на экспорт редкоземельных металлов для США

По оценкам трейдеров, учитывая сохранение 13% тарифа, стоимость поставок сои из США будет оставаться выше по сравнению с поставками из Бразилии, которая является близким партнером Пекина и пользуется привилегированными условиями торговли с Китаем.

Встреча Трампа с Си

30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой обсуждения было торговое противостояние между странами.

Встреча лидеров двух стран проходила в рамках проходившего в Южной Корее саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп и Си Цзиньпин впервые лично встретились с 2019 года еще с первого срока Трампа на посту президента США.

О чем договорились Трамп и Си Цзиньпин

США с Китаем достигли торговой договоренности сроком на год, которая будет регулярно продолжаться, объявил Трамп по итогам встречи. Соглашение, по его словам, будет подписано в ближайшее время.

Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%. Следует отметить, что с 1 ноября должны вступить в действие тарифы на китайский импорт в размере 157%.

Стороны договорились, что будут снижены тарифы на импорт из Китая компонентов для производства фентанила (мощный синтетический наркотик, используемый в медицине как сильное обезболивающее, но также нелегальное) с 20% до 10%.

Китай, в свою очередь, согласился приостановить введенные 9 октября меры по экспортному контролю на редкоземельные металлы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами