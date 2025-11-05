Эксклюзивный стрим с финансовым экспертом Алексеем Козыревым

Наш главный валютный эксперт Алексей Козырев делится глубоким анализом ситуации на валютном рынке, объясняет логику изменений курса доллара, евро и гривны, а также дает практические советы по депозитам, ОВГЗ и инвестициям.

Это эфир, где нет общих фраз, а только конкретика, цифры и прогнозы, не звучащие в открытом доступе. Задайте свой вопрос вживую и получите честный ответ из первых уст.

Эксклюзивный эфир только для спонсоров канала Минфин.