українська
5 ноября 2025, 12:21

Неожиданное замедление инфляции: Польша готовится к пятому снижению ставки в 2025 году

Центральный банк Польши, вероятно, проведет пятое снижение процентных ставок в этом году после того, как инфляция неожиданно замедлилась до самого низкого уровня с середины 2024 года. Большинство экономистов ожидают, что Совет по монетарной политике снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%. Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg, опубликованные 5 ноября.

Центральный банк Польши, вероятно, проведет пятое снижение процентных ставок в этом году после того, как инфляция неожиданно замедлилась до самого низкого уровня с середины 2024 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инфляция ниже прогнозов

Главной причиной для смягчения монетарной политики стали последние данные о росте цен. В октябре инфляция неожиданно замедлилась до 2,8% в годовом измерении (по сравнению с 2,9% в сентябре). Большинство экономистов, наоборот, прогнозировали ее ускорение до 3%.

Текущий уровень инфляции уже приблизился к целевому показателю центрального банка в 2,5%, что дает Совету по монетарной политике основания для дальнейшего удешевления кредитов.

Спор в Раде и фискальные риски

Несмотря на положительные данные, решение не является единогласным. Несколько членов Совета призвали к осторожности с дальнейшими сокращениями. Их главная обеспокоенность заключается в том, что «свободная» фискальная политика правительства может вновь усилить ценовое давление в будущем.

Правительство Польши в настоящее время имеет второй по величине дефицит бюджета в Европейском Союзе и не имеет четких планов по его сокращению до следующих парламентских выборов в 2027 году.

Ожидания рынка

Однако опрос Bloomberg показывает, что рынок ожидает снижения ставки. 24 из 31 опрошенного экономиста прогнозируют снижение ставки на 0,25 п.п. до 4,25%. Только семеро ожидают, что стоимость заимствований останется без изменений.

Свое решение Совет будет принимать, опираясь на новый экономический прогноз по инфляции и росту ВВП до 2027 года.

Цикл снижения ставок в Польше

Политика центрального банка Польши (NBP) является одной из самых обсуждаемых в Восточной Европе. Регулятор начал агрессивный цикл смягчения еще в сентябре 2024 года, когда ставка составляла 6,75%, пытаясь поддержать экономику на фоне стремительного падения инфляции (которая на пике в 2023 году превышала 18%).

В течение 2025 года ставка уже была снижена четыре раза, в результате чего она опустилась с 5,25% в начале года до текущего уровня 4,50%. Ожидаемое снижение до 4,25% станет пятым в этом году. Споры внутри Совета по монетарной политике отражают классический конфликт между монетарными властями, стремящимися обуздать инфляцию, и фискальными (правительством), заинтересованными в стимулировании экономики через государственные расходы, даже ценой более высокого дефицита бюджета.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
