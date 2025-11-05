Доля бензиновых и дизельных авто на рынке упала с 62% до 48%

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 48% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил более 62%, сообщает Укравтопром.

Какие авто выбирают украинцы

Самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит 31% продаж новых автомобилей, в прошлом году было 16,6%.

На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 36,1% до 29,6%.

Гибриды охватили 20,6% рынка против 20,7% в октябре 2024 г. Доля дизельных авто за год уменьшилась с 26,3% до 18,6%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли: