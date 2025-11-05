Медь падает пятый день подряд после рекорда на прошлой неделе

Цены на медь падают уже пятый день подряд после того, как в конце прошлого месяца был достигнут рекорд, поскольку распродажа на мировых фондовых рынках также снизила интерес инвесторов к сырьевым товарам, сообщает Bloomberg.

Падение металлов

Пять из шести базовых металлов на Лондонской бирже металлов снизились в начале азиатских торгов, причем серия потерь меди стала самой продолжительной с июля. Цена на металл достигла максимума неделю назад на фоне оптимизма относительно того, что торговое соглашение между США и Китаем может повысить спрос.

Настроения инвесторов колеблются на фоне неопределенности относительно высоких оценок акций, а также неясных перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Эти факторы также способствовали росту курса доллара, усиливая давление на сырьевые товары, котируемые в этой валюте.

Как изменились цены

Утром медь подешевела на 0,4% до $10 625 за тонну, что примерно на 5% меньше рекордных $11 200, зафиксированных 29 октября.

Цена алюминия снизилась на 0,4%, а цинка — на 0,5%.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре потеряли 0,4%.

Прогноз аналитиков

Растущий дефицит побуждает аналитиков повышать прогнозы. Citigroup ожидает цену на уровне $12 000 за тонну уже в первой половине 2026 года, а некоторые другие эксперты считают, что эта отметка будет достигнута еще раньше.

В то же время существуют и более сдержанные оценки траектории цен, связанные с неоднозначным прогнозом спроса. Долгосрочный оптимизм (рост использования в возобновляемой энергетике, электромобилях, дата-центрах) нивелируется краткосрочными опасениями по поводу влияния торговой войны.

Напомним

Как писал «Минфин», с начала года медь, которая является ключевым промышленным металлом и индикатором глобального экономического роста, подорожала более чем на четверть (+26%).