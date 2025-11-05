Медь падает пятый день подряд после рекорда на прошлой неделе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2025, 10:51 Читати українською

Медь падает пятый день подряд после рекорда на прошлой неделе

Цены на медь падают уже пятый день подряд после того, как в конце прошлого месяца был достигнут рекорд, поскольку распродажа на мировых фондовых рынках также снизила интерес инвесторов к сырьевым товарам, сообщает Bloomberg.

Цены на медь падают уже пятый день подряд после того, как в конце прошлого месяца был достигнут рекорд, поскольку распродажа на мировых фондовых рынках также снизила интерес инвесторов к сырьевым товарам, сообщает Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПадение металловПять из шести базовых металлов на Лондонской бирже металлов снизились в начале азиатских торгов, причем серия потерь меди стала самой продолжительной с июля.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение металлов

Пять из шести базовых металлов на Лондонской бирже металлов снизились в начале азиатских торгов, причем серия потерь меди стала самой продолжительной с июля. Цена на металл достигла максимума неделю назад на фоне оптимизма относительно того, что торговое соглашение между США и Китаем может повысить спрос.

Настроения инвесторов колеблются на фоне неопределенности относительно высоких оценок акций, а также неясных перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Эти факторы также способствовали росту курса доллара, усиливая давление на сырьевые товары, котируемые в этой валюте.

Читайте также: Медь обновила исторический максимум на фоне проблем с поставками и надежд на сделку США-Китай

Как изменились цены

Утром медь подешевела на 0,4% до $10 625 за тонну, что примерно на 5% меньше рекордных $11 200, зафиксированных 29 октября.

Цена алюминия снизилась на 0,4%, а цинка — на 0,5%.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре потеряли 0,4%.

Прогноз аналитиков

Растущий дефицит побуждает аналитиков повышать прогнозы. Citigroup ожидает цену на уровне $12 000 за тонну уже в первой половине 2026 года, а некоторые другие эксперты считают, что эта отметка будет достигнута еще раньше.

В то же время существуют и более сдержанные оценки траектории цен, связанные с неоднозначным прогнозом спроса. Долгосрочный оптимизм (рост использования в возобновляемой энергетике, электромобилях, дата-центрах) нивелируется краткосрочными опасениями по поводу влияния торговой войны.

Напомним

Как писал «Минфин», с начала года медь, которая является ключевым промышленным металлом и индикатором глобального экономического роста, подорожала более чем на четверть (+26%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами