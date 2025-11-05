Прибыль Toyota упала на 27% из-за тарифов США

Toyota Motor Corp в среду сообщила о снижении операционной прибыли на 27% во втором квартале, поскольку импортные тарифы США и рост стоимости материалов компенсировали высокий глобальный спрос на гибридные и электрические автомобили компании. Об этом пишет investing.

Как изменилась прибыль

Операционная прибыль снизилась до 839,5 млрд иен в июле-сентябре с 1,16 трлн иен годом ранее, в то время как выручка выросла на 8% до 12,38 трлн иен, согласно отчету о доходах компании.

Чистая прибыль выросла до 932 млрд иен с 574 млрд иен годом ранее благодаря доходам от инвестиций.

Крупнейший в мире автопроизводитель повысил прогноз годовой операционной прибыли до 3,4 трлн иен с предыдущих 3,2 трлн иен, ожидая, что устойчивый спрос в Японии и Северной Америке компенсирует снижение маржи в США и Европе.

Акции компании торговались на 3% ниже на уровне 3 068 иен.

Продажа авто

Toyota продала 2,62 млн автомобилей Toyota и Lexus в течение квартала, что на 3% больше в годовом исчислении, при этом электрифицированные модели составили почти 47% продаж.

Компания сохранила прогноз годовых дивидендов на уровне 95 иен на акцию и заявила, что продолжит стремиться к стабильной доходности для акционеров.

Причины падения прибыли

Основным фактором стали пошлины, введенные в США, которые увеличили издержки компании. Также отмечалось снижение продаж и проблемы с производством на ключевых рынках.