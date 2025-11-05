За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1145670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 ноября: 900 российских оккупантов, 3 танка и 398 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 145 670 (+900) человек
- танков — 11 329 (+3) ед.
- боевых бронированных машин — 23 535 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 34 273 (+24) ед.
- РСЗО — 1 535 (+0) ед.
- средства ПВО — 1237 (+2) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 258 (+398) ед.
- крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 574 (+70) ед.
- специальная техника — 3990 (+0) ед.
Источник: Минфин
