«Укрпочта» ко Дню железнодорожника и к 160-летию ОЖД выпустила тематические почтовые блоки. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
Укрпочта выпустила марку ко Дню железнодорожника (фото)
Что изображено на марке
На марке, посвященной Одесской железной дороге, изображено здание Одесского вокзала, а также фото, отражающие историю строительства железных дорог в регионе.
На другом почтовом блоке изображен один из символов «Укрзализныци» — «железный чай» в фирменном стакане.
Стоимость листа — 600 грн.
