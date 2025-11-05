Укрпочта выпустила марку ко Дню железнодорожника (фото)

«Укрпочта» ко Дню железнодорожника и к 160-летию ОЖД выпустила тематические почтовые блоки. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изображено на марке

На марке, посвященной Одесской железной дороге, изображено здание Одесского вокзала, а также фото, отражающие историю строительства железных дорог в регионе.

На другом почтовом блоке изображен один из символов «Укрзализныци» — «железный чай» в фирменном стакане.

Стоимость листа — 600 грн.