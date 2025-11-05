Обвал на Уолл-стрит: S&P 500 и Nasdaq показали самое глубокое падение за месяц

Американские акции обвалились на торгах 4 ноября. Для индексов S&P 500 и Nasdaq Composite падение стало самым резким более чем за три недели, отмечает Marketwatch.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто пострадал

От распродажи наиболее пострадали рисковые активы, в первую очередь технологические акции. Давние опасения по поводу их завышенных оценок усилились на фоне серии предупреждений от гигантов Уолл-стрит Morgan Stanley и Goldman Sachs, призвавших инвесторов готовиться к коррекции.

Падение сектора

Индекс технологического сектора Nasdaq Composite потерял 4 ноября 2% из-за падения акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Бумаги Palantir подешевели на 8%, Nvidia, Oracle и AMD — на 4%, а Amazon — почти на 2%.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,2%.

Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на 0,5%.

Биткоин обвалился более чем на 6%, в моменте опустившись ниже $100 тыс. впервые с июня.

Золото подешевело на 1,7%, до $3946 за унцию.

Что влияло на акции

Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 просели под давлением распродажи акции, связанных с искусственным интеллектом: инвесторы вновь опасаются, что бумаги лидеров бычьего рынка перекуплены и оцениваются чрезмерно высоко, поясняет CNBC.

Так, акции разработчика ИИ для военных и гражданских нужд Palantir, выросшие более чем на 150% с начала года, торгуются с форвардным мультипликатором P/E более 200 к прибыли. Это означает, что инвесторы рассчитывают на дальнейший значительный рост прибыли и выручки, чтобы оправдать текущие цены, пишет CNBC. Усугубляя опасения рынка, управляющий хедж-фондом Майкл Берри сообщил о медвежьих ставках против Palantir и Nvidia.

Рост бумаг в секторе ИИ подтолкнул коэффициент цены акций к годовой ожидаемой прибыли индекса S&P 500 выше отметки 23 — близко к максимумам с 2000 года, по данным FactSet.

ИИ-акции тянули рынок вверх в последние месяцы, но, по словам Энтони Саглимбене из Ameriprise, без отката такие оценки начинают выглядеть «действительно чрезмерными».

«Мы не видели серьезных коррекций или давления на рынок с апреля, — отметил рыночный стратег в интервью CNBC. — Прибыль остается высокой, но инвесторы начинают задумываться: с учетом темпов капитальных вложений крупнейших технологических компаний, увидим ли мы в следующем году достаточный рост прибыли, чтобы оправдать такой уровень капрасходов?»

Аналитик поясняет, что рынок уже несколько месяцев «движется на узком фронте», и если импульс роста ИИ и технологических компаний замедлится, или же произойдет краткосрочный откат, других сильных секторов, способных вытянуть рынок вверх, попросту нет. «А если экономические данные будут неубедительными, а прибыль большинства компаний из индекса S&P 500 — не столь сильной, то куда инвестору идти?» — добавил Саглимбене.

Что сказали Goldman Sachs и Morgan Stanley

Дополнительное давление на акции оказали комментарии руководителей Goldman Sachs и Morgan Stanley. Глава Goldman Дэвид Соломон заявил, что «вероятнее всего, в течение следующих 12−24 месяцев рынок акций скорректируется на 10−20%».

Генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик добавил: «Мы должны быть готовы к снижению на 10−15%, не обязательно вызванному каким-либо макроэкономическим шоком».