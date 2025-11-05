Обвал на Уолл-стрит: S&P 500 и Nasdaq показали самое глубокое падение за месяц

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2025, 9:43 Читати українською

Обвал на Уолл-стрит: S&P 500 и Nasdaq показали самое глубокое падение за месяц

Американские акции обвалились на торгах 4 ноября. Для индексов S&P 500 и Nasdaq Composite падение стало самым резким более чем за три недели, отмечает Marketwatch.

Американские акции обвалились на торгах 4 ноября.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто пострадал

От распродажи наиболее пострадали рисковые активы, в первую очередь технологические акции. Давние опасения по поводу их завышенных оценок усилились на фоне серии предупреждений от гигантов Уолл-стрит Morgan Stanley и Goldman Sachs, призвавших инвесторов готовиться к коррекции.

Падение сектора

  • Индекс технологического сектора Nasdaq Composite потерял 4 ноября 2% из-за падения акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Бумаги Palantir подешевели на 8%, Nvidia, Oracle и AMD — на 4%, а Amazon — почти на 2%.
  • Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,2%.
  • Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на 0,5%.
  • Биткоин обвалился более чем на 6%, в моменте опустившись ниже $100 тыс. впервые с июня.
  • Золото подешевело на 1,7%, до $3946 за унцию.

Что влияло на акции

Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 просели под давлением распродажи акции, связанных с искусственным интеллектом: инвесторы вновь опасаются, что бумаги лидеров бычьего рынка перекуплены и оцениваются чрезмерно высоко, поясняет CNBC.

Так, акции разработчика ИИ для военных и гражданских нужд Palantir, выросшие более чем на 150% с начала года, торгуются с форвардным мультипликатором P/E более 200 к прибыли. Это означает, что инвесторы рассчитывают на дальнейший значительный рост прибыли и выручки, чтобы оправдать текущие цены, пишет CNBC. Усугубляя опасения рынка, управляющий хедж-фондом Майкл Берри сообщил о медвежьих ставках против Palantir и Nvidia.

Рост бумаг в секторе ИИ подтолкнул коэффициент цены акций к годовой ожидаемой прибыли индекса S&P 500 выше отметки 23 — близко к максимумам с 2000 года, по данным FactSet.

ИИ-акции тянули рынок вверх в последние месяцы, но, по словам Энтони Саглимбене из Ameriprise, без отката такие оценки начинают выглядеть «действительно чрезмерными».

«Мы не видели серьезных коррекций или давления на рынок с апреля, — отметил рыночный стратег в интервью CNBC. — Прибыль остается высокой, но инвесторы начинают задумываться: с учетом темпов капитальных вложений крупнейших технологических компаний, увидим ли мы в следующем году достаточный рост прибыли, чтобы оправдать такой уровень капрасходов?»

Аналитик поясняет, что рынок уже несколько месяцев «движется на узком фронте», и если импульс роста ИИ и технологических компаний замедлится, или же произойдет краткосрочный откат, других сильных секторов, способных вытянуть рынок вверх, попросту нет. «А если экономические данные будут неубедительными, а прибыль большинства компаний из индекса S&P 500 — не столь сильной, то куда инвестору идти?» — добавил Саглимбене.

Что сказали Goldman Sachs и Morgan Stanley

Дополнительное давление на акции оказали комментарии руководителей Goldman Sachs и Morgan Stanley. Глава Goldman Дэвид Соломон заявил, что «вероятнее всего, в течение следующих 12−24 месяцев рынок акций скорректируется на 10−20%».

Генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик добавил: «Мы должны быть готовы к снижению на 10−15%, не обязательно вызванному каким-либо макроэкономическим шоком».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами