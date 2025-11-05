С начала года местные бюджеты получили более 403,2 млрд гривен

Местные бюджеты получили более 403,2 млрд грн за январь — октябрь 2025 года. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 14,5% или на 51,2 млрд грн. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.