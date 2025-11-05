Местные бюджеты получили более 403,2 млрд грн за январь — октябрь 2025 года. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 14,5% или на 51,2 млрд грн. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
С начала года местные бюджеты получили более 403,2 млрд гривен
На что это влияет
Эти поступления — финансовая основа общин, позволяющая реализовать важные для людей социальные и инфраструктурные проекты.
«Почти 60% всех поступлений в местные бюджеты — НДФЛ. В целом плательщики уплатили 240,8 млрд грн (+16,6% к показателю в прошлом году)», — отметила она.
Чем наполняли бюджет
Также среди лидеров наполнение местных бюджетов:
- единый налог — 65,5 млрд грн (+11,2% к соответствующему периоду прошлого года);
- налог на имущество — 49,2 млрд грн (+16%);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 1,6 млрд грн (+23%);
- экологический налог — 1,2 млрд грн (+13,5%);
- туристический сбор — почти 0,3 млрд грн (+35,7%);
- сбор за места для парковки транспортных средств — почти 0,2 млрд грн (+23,8%).
