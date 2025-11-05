Multi от Минфин
5 ноября 2025, 9:17 Читати українською

Nvidia и Deutsche Telekom инвестируют $1,2 млрд в создание мощного дата-центра в Германии

Nvidia и Deutsche Telekom инвестируют 1 млрд евро ($1,2 млрд) в создание мощного дата-центра в Германии, запуск которого запланирован на начало 2026 года, пишет Bloomberg.

Nvidia и Deutsche Telekom инвестируют 1 млрд евро ($1,2 млрд) в создание мощного дата-центра в Германии, запуск которого запланирован на начало 2026 года, пишет Bloomberg.

Инвестиции в дата-центр

По словам источников, знакомых с планами, SAP SE, крупнейшая в Европе компания-разработчик программного обеспечения, выступит заказчиком объекта.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвестиции в дата-центр

По словам источников, знакомых с планами, SAP SE, крупнейшая в Европе компания-разработчик программного обеспечения, выступит заказчиком объекта.

Ожидается, что гендиректор Deutsche Telekom Тим Хеттгес, глава Nvidia Дженсен Хуанг, директор SAP Кристиан Кляйн и министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер объявят о своих планах на мероприятии в Берлине в следующем месяце.

Европейские политики и руководители технологических компаний уже несколько месяцев говорят о необходимости развития в регионе собственной экосистемы искусственного интеллекта.

Только в США технологические компании, включая Microsoft и Google, выделяют сотни миллиардов долларов на создание вычислительных мощностей для ИИ.

Хуанг из Nvidia и другие критикуют Европу за слишком медленную разработку собственной инфраструктуры и поддержки компаний, желающих использовать ИИ, сохраняя при этом свои данные в регионе.

Даже дата-центр стоимостью 1 миллиард евро, запланированный Nvidia и Deutsche Telekom, меркнет в сравнении с гигаваттными проектами, анонсируемыми по всему миру. В то время как проект в Германии будет использовать около 10 000 современных чипов, один дата-центр в Техасе, разрабатываемый SoftBank Group, OpenAI и Oracle, как ожидается, будет содержать около 500 000 графических процессоров.

Планы ЕС

В феврале Европейский союз объявил о плане финансирования развития искусственного интеллекта в регионе на сумму 200 млрд евро. Цель — утроить возможности региона по обеспечению таких систем в течение следующих пяти-семи лет.

Deutsche Telekom ведет переговоры с другими компаниями об участии в проекте по созданию так называемых «гигафабрик» искусственного интеллекта. Однако этот процесс продвигается медленно.

Инвестиционный трамплин

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
