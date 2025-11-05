Multi от Минфин
українська
5 ноября 2025, 8:56

Минфин разместил ОВГЗ на 4,6 миллиарда гривен. Какие облигации выбирают инвесторы

Министерство финансов 4 ноября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,63 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов 4 ноября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,63 млрд грн.
Спрос инвесторов

Наибольший спрос инвесторов пришелся на бумаги сроком обращения 2,5 года с доходностью 17,5%, по которым привлечено 2,38 млрд. грн.

Более короткие выпуски — на 1,1 года (16,35%) и 1,7 года (17,1%) — обеспечили 1,52 млрд грн и 511 млн грн соответственно.

Также размещены облигации сроком 3,1 года с доходностью 17,8% на 216 млн грн.

С начала 2025 года Минфин уже привлек 477,7 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,89 млрд грн.

Инвестиции в ОВГЗ

Объем вложений граждан Украины в государственные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума, превысив 106 миллиардов гривен. Это на 27,5% больше по сравнению с октябрем 2024 года.

В октябре Министерство финансов привлекло в госбюджет 64,7 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций:

  • Гривневые облигации: 49,9 млрд грн (средневзвешенная доходность 16,5% годовых).
  • Валютные облигации: $355 млн (доходность 4,06% годовых).

Кто владеет государственными облигациями?

По состоянию на 31 октября 2025 общий объем ОВГЗ в обращении превышает 1,89 трлн грн. Крупнейшими собственниками остаются коммерческие банки и НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
