Доля проблемных кредитов упала до 25%: самый низкий уровень за 10 лет

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе по состоянию на 1 октября 2025 года упала до 25%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, который свидетельствует об оздоровлении системы несмотря на войну. Снижению доли NPL способствовало как списание старых проблемных долгов, так и рост портфеля новых, качественных кредитов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные 4 ноября.

Восстановление после военного шока

Текущий показатель 25% значительно лучше, чем в начале 2025 года (снижение на 5,3 процентного пункта) и даже ниже, чем на момент полномасштабного вторжения в марте 2022 года (на 1,6 п.п.).

В первый год войны уровень дефолтов достигал около 20%, что привело к скачку доли NPL в портфеле банков до 39,1%. Однако, начиная с середины 2023 года, тенденция изменилась на положительную, а показатель начал стабильно снижаться.

Рост кредитования и списание долгов

Оздоровление портфеля происходит двумя путями. Во-первых, банки активно выдают новые кредиты лучшего качества: за девять месяцев 2025 года общий объем кредитов в системе вырос на 182,2 млрд гривен (+14%), достигнув 1,48 трлн грн.

Во-вторых, банки продолжают расчищать балансы от старых долгов путем их списания. За этот же период объем неработающих кредитов в денежном измерении сократился на 22,6 млрд грн (-5,7%), до 370,6 млрд грн.

«Очищенный» показатель NPL

В НБУ также отмечают, что общий показатель в 25% все еще учитывает большой объем старых проблемных кредитов государственных банков, которые были признаны неработающими еще во время реформы банковского регулирования в 2015—2017 годах.

Если не учитывать этот «старый» портфель, реальная доля NPL в государственных банках составляет 19,5%, а в целом по банковской системе — 14,3%.

Для сравнения, по состоянию на 1 сентября 2025 года доля проблемных кредитов составляла 26,1%.

Что такое NPL?

Неработающие кредиты (NPL, Non-Performing Loans) — это кредиты, по которым заемщики не выполняют свои обязательства (не платят проценты или тело долга) более 90 дней. Высокая доля NPL создает риски для финансовой стабильности банка, поскольку он не получает ожидаемого дохода и вынужден формировать дополнительные резервы под возможные убытки.