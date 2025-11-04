Курс евро снизился на 14 копеек во вторник, 4 ноября, на межбанковских торгах. Доллар вырос на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Евро подешевело на межбанке во вторник, а доллар немного вырос
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 4 ноября
|
Закрытие 4 ноября
|
Изменения
|
42,01/42,04
|
42,05/42,08
|
4/4
|
48,43/48,45
|
48,29/48,31
|
14/14
Официальный курс: доллар — 42,07 грн, евро — 48,33 грн.
Средний курс в банках: 41,80−42,23 грн/доллар, 48,17−48,80 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,00−42,10, евро — 48,53−48,70 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии