українська
4 ноября 2025, 18:37

Ирландия планирует взимать плату за жилье с просителей убежища, а украинским беженцам сокращают поддержку

Правительство Ирландии рассматривает планы ввести плату за государственное жилье для ищущих убежища, которые имеют работу. В зависимости от уровня дохода, сумма может достигать €238 (£208) в неделю. Этот шаг является частью более широкой стратегии правительства по ужесточению миграционной политики на фоне рекордной нагрузки на инфраструктуру. Об этом сообщают BBC и ирландское издание RTÉ.

Правительство Ирландии рассматривает планы ввести плату за государственное жилье для ищущих убежища, которые имеют работу.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Многоуровневая система оплаты

План, выдвинутый министром юстиции Джимом О'Каллаганом и государственным министром Кольмом Брофи, был рассмотрен на заседании подкомитета Кабинета министров по вопросам миграции. Он предусматривает введение девяти уровней оплаты, привязанных к недельному заработку соискателя убежища.

  • Для лиц с заработком от €97,01 до €150 в неделю плата составит €15.
  • Для тех, кто зарабатывает €600 и более в неделю, плата может достигать €238.

Другой пример: лица с доходом €340-€405 в неделю будут платить около €119, что составляет примерно половину стоимости проживания.

По оценкам правительства, по состоянию на сентябрь 2024 года под действие новых правил могут попасть около 7 600 человек, которые сейчас проживают в государственном жилье и имеют работу. В настоящее время просители убежища получают еженедельное пособие в размере €38,80.

Последствия неуплаты и критика

Предложения предусматривают жесткие меры для тех, кто будет уклоняться от оплаты. Лица, накопившие «значительную задолженность», могут столкнуться с судебными исками или преследованием со стороны коллекторских агентств. Кроме того, наличие долга за проживание может стать основанием для отказа в предоставлении гражданства даже после получения международной защиты.

Для внедрения системы потребуется разработка нового законодательства, что, по предварительным оценкам, может занять от 9 до 12 месяцев.

Эти меры продвигаются на фоне заявлений вице-премьера Ирландии Саймона Харриса, который на прошлой неделе заявил, что система предоставления убежища в стране «не работает» и требует «очень серьезного» пересмотра существующей политики, что вызвало критику со стороны оппозиции.

Сокращение поддержки для украинских беженцев

Помимо планов в отношении просителей убежища, правительство Ирландии также ужесточает правила для вновь прибывших беженцев из Украины, которые пользуются временной защитой.

  • Сокращение срока проживания: Принято решение сократить срок пребывания в государственном жилье для новых украинских беженцев с 90 до 30 дней.
  • При текущих темпах (около 50 новых прибытий ежедневно) правительство может остаться без свободных мест уже к концу ноября.
  • Рост количества: В последние месяцы количество прибывших украинцев возросло. В сентябре было зафиксировано 1 781 человек — это самый высокий показатель с конца 2023 года. Министерство юстиции связывает это, в частности, с изменением законодательства в Украине, которое разрешило выезд мужчинам в возрасте 18−22 лет.
  • Долгосрочные планы (2026−2027): Правительство также рассматривает возможность постепенной отмены выплаты в размере €600 (£526) для ирландцев, которые размещают у себя украинцев, и прекращения строительства модульных домов для беженцев.

Всего с февраля 2022 года в Ирландию прибыло более 120 000 украинцев, из которых около 83 000 в настоящее время проживают в стране.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Новости по теме
