українська
4 ноября 2025, 16:34

Инвестор, предсказавший банковский крах 2008 года, предупреждает о новом пузыре на фондовом рынке

Инвестиционный фонд Scion Asset Management, которым руководит Майкл Берри, известный благодаря своему успешному прогнозу жилищного кризиса 2008 года, раскрыл «медвежьи» ставки против технологических компаний Nvidia Corp. и Palantir Technologies Inc. Это произошло всего через несколько дней после того, как Берри публично предупредил инвесторов о чрезмерной рыночной эйфории и возможном пузыре. Об этом пишет Bloomberg.

Майкл Берри раскрыл «медвежьи» ставки против Nvidia
Кадр из фильма "Игра на понижение"

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали позиций Scion

Согласно представленным документам, фонд Майкла Берри приобрел пут-опционы на акции Nvidia и Palantir. Пут-опционы — это финансовый инструмент, который приносит прибыль в случае падения цены базового актива, в данном случае — акций компаний.

В то же время Scion раскрыл и «бычьи» позиции (ставки на рост) — были приобретены колл-опционы на энергетическую компанию Halliburton Co. и фармацевтического гиганта Pfizer Inc.

Реакция рынка и опасения «пузыря»

Новость о ставке Берри немедленно повлияла на рынок. Акции Palantir, которые в понедельник повысили свой годовой прогноз доходов, во вторник на премаркете упали на 8,1%, поскольку аналитики указали на стремительный рост оценки компании. Акции Nvidia также снизились на 2,6%.

Эти настроения подогреваются общими опасениями инвесторов по поводу ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. В последние месяцы растет обеспокоенность по поводу так называемых «циркулярных сделок» с участием OpenAI, Nvidia и других фирм, ориентированных на ИИ. Скептики считают, что эти сделки, когда компании инвестируют друг в друга, искусственно поддерживают бум в секторе.

Предупреждение от «Большого шорта»

Сам Берри активно подогревал эти настроения. На прошлой неделе он опубликовал в соцсети X загадочный пост с изображением своего персонажа из фильма «Игра на понижение» («The Big Short») и предупреждением: «Иногда мы видим пузыри». В понедельник вечером он добавил график из статьи Bloomberg News, посвященный именно проблемам циркулярного финансирования вокруг Nvidia и других компаний.

Это уже не первая медвежья ставка Берри против гиганта по производству ИИ-чипов. В первом квартале 2025 года Scion также покупал пут-опционы на Nvidia и ряд китайских технологических компаний. Однако тогда в отчете 13 °F содержалось предупреждение, что эти опционы «могут служить для хеджирования длинных позиций», которые не подлежат отчетности. В текущем отчете за третий квартал такого предупреждения нет, что может свидетельствовать о более прямой ставке на падение акций.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
