Рада поддержала в первом чтении компенсацию инвестиций через налоги

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты № 13414 и № 13415, вводящие механизм компенсации капитальных инвестиций через налоговые платежи. Эта инициатива является ключевым инструментом стимулирования развития украинской перерабатывающей промышленности. Об этом сообщил соавтор инициативы, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он назвал это «очень действенным инструментом», которым давно пользуются в Европейском Союзе.

Сущность инициативы

Законопроекты предлагают предприятиям возможность вернуть от 30% до 70% средств, направленных на строительство новых, расширение существующих заводов и создание промышленной инфраструктуры, через собственные налоги.

В отличие от других программ эта инициатива будет работать как для новых инвестиций, так и для существующих предприятий.

Что подлежит компенсации

Компенсация через налоги будет касаться инвестиционных проектов, реализуемых исключительно в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:

расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;

расходы на приобретение производственного оборудования;

Расходы на приобретение земельного участка.

Механизм компенсации через налоги

Частичная компенсация будет происходить из-за возврата уплаченных компанией налогов, в частности:

Налог на прибыль.

Импортный НДС на оборудование.

Импортная пошлина на оборудование.

Налог на имущество и земельный налог.

Доля инвестиций, подлежащая компенсации, будет зависеть от объема инвестиционного проекта: