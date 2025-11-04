НБУ установил новые курсы валют: евро падает, доллар растет

НБУ определил новые официальные курсы валют на среду, 5 ноября. Евро подешевело на 10 копеек, тогда как доллар вырос на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,0725грн. Это на 3 копейки больше, чем во вторник (42,0409).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,3329, что на 10 копеек меньше, чем во вторник (48,4269).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,3809 (во вторник курс был 11,3531).

