Как производитель Nutella и турецкие торговцы борются за фундук

Турецкие производители фундука вступили в конфликт с итальянской кондитерской компанией Ferrero из-за неурожая и спекуляций, которые привели к дефициту орехов в крупнейшей стране-производителе. Ожидать ли в этих условиях подорожания Nutella, рассказывает The Financial Times. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Золотой орех

С начала лета цена на фундук, используемый для производства паст и шоколада Ferrero, почти удвоилась из-за весенних заморозков и вредителей в Турции, что сократило количество орехов для кондитерской промышленности. Хотя Ferrero, контролирующая около четверти мирового производства фундука, ограничила закупки, используя собственные запасы и покупая орехи в Чили и США, это не снизило ажиотаж на рынке.

Лондонские трейдеры отмечают, что цены продолжили расти из-за закупок турецких посредников, ожидающих скорого возвращения крупнейшего потребителя орехов на рынок.

«Местные дилеры активно скупают всё, что могут, ожидая, что Ferrero вернётся за необходимым. Это противостояние между Ferrero и долгосрочными держателями», — отметил Джайлс Хакинг из CG Hacking.

В обычный год Турция производит от 600 до 700 тыс. тонн фундука, что составляет около двух третей мирового урожая. В этом году, по оценкам трейдеров, урожай может сократиться до 500 тыс. тонн или менее, что вызовет дефицит на и без того ограниченном рынке.

«Реальный показатель может не превысить 300 тыс. тонн, несмотря на официальные прогнозы о сборе 450 тыс. тонн», — заявил Джемиль Темиз, президент кооператива Fiskobirlik.

Поздние заморозки в восточной части Чёрного моря и нашествие коричнево-мраморного клопа ещё больше снизили урожай. По данным Hacking, цена на фундук без скорлупы выросла с $9000 до $18000 за тонну.

Совет по зерну Турции повысил минимальную цену на фундук на 20 %, но эти меры не остановили рост цен.

Где взять фундук

Несмотря на уменьшение запасов, Ferrero ожидает снижения цен на фундук. «У нас значительный запас, и мы не торопимся с покупками», — отметил директор подразделения Ferrero по переработке фундука Марко Ботта.

В течение последних двух десятилетий Ferrero активно развивал производство фундука в Чили и США, где сегодня собирают около 100 000 тонн орехов в год.

Диверсификация источников поставок, включая Сербию и Италию, позволила компании успешно справляться с нестабильностью на рынке. «Это помогает нам справляться с ситуациями, как в этом году, когда в Турции были заморозки и засуха», — подчеркнул Ботта.

Тем не менее, Турция остаётся ключевым поставщиком для Ferrero. Хотя у компании нет письменных соглашений с Турецким зерновым советом, её обязательства перед страной носят долгосрочный характер.

Ferrero не ожидает повышения цен на Nutella из-за роста цен на фундук. По словам Ботты, производители кондитерских изделий смогут адаптироваться, изменив рецепты или сократив количество дорогих ингредиентов. Однако Ferrero не планирует этого делать благодаря стратегии поиска поставщиков и заключённым контрактам.

Фермеры терпят убытки

Турецкие экспортёры отмечают, что запасы фундука создают не только крупные трейдеры, но и мелкие фермеры. Однако для многих фермеров неурожай этого года стал причиной убытков, несмотря на рост цен.

Саадеттин Ирмакчи, фермер из Орду, рассказал, что его сад дал лишь 30 кг орехов, что составляет всего 2 % от обычного урожая. «Цены растут, но они всё ещё ниже, чем должны быть», — отметил он.

Учитывая инфляцию в Турции более 30 % и низкую зарплату сборщиков урожая, рост цен не принёс значительного облегчения. «Рыбаки в Чёрном море зарабатывают столько же за один день, сколько мы за год», — добавил он.

Стратегия диверсификации Ferrero вызывает опасения в турецкой ореховой отрасли. «Существует паранойя, что Турция потеряет свою долю на рынке», — сказал Фират Бакиджи, директор Poyraz Poyraz Hazelnut. Чили активно наращивает производство, стремясь увеличить урожай до 200 тыс. тонн в течение пяти-десяти лет.

Бакиджи отметил, что рост стоимости рабочей силы снизил конкурентоспособность Турции. «Фундук — это высококачественный орех с изысканным ароматом, но Турция не смогла создать свой бренд. Мы всегда выступали в роли субподрядчика для Европы», — добавил он.

Позиция Ferrero усилила напряжённость на рынке. «Когда цены на фундук достигли 320 лир за килограмм, Ferrero заявила, что будет покупать по 260 лир. Поэтому никто ничего не продавал», — отметил Бакиджи.

Он также выразил обеспокоенность влиянием итальянской компании на рынок. «Мы превратили одного из крупнейших покупателей фундука в крупнейшего посредника. Ни одна здравомыслящая страна не сделала бы ничего подобного», — добавил он.