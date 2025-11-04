Вступление в еврозону может вызвать краткосрочный скачок цен в Болгарии — Кристин Лагард

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 13:46 Читати українською

Вступление в еврозону может вызвать краткосрочный скачок цен в Болгарии — Кристин Лагард

Переход Болгарии на евро в начале 2026 года может привести к краткосрочному росту инфляции, поскольку компании могут «округлить» цены при конвертации валюты. Однако это влияние будет умеренным и быстро исчезнет, тогда как экономические выгоды значительно перевесят временные неудобства. Об этом во вторник, 4 ноября, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард во время конференции в Софии.

Вступление в еврозону может вызвать краткосрочный скачок цен в Болгарии – Кристин Лагард

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Опасения болгар и опыт Хорватии

Выступление Кристин Лагард было направлено на успокоение болгарского населения, около половины которого, согласно опросам, до сих пор выступает против отказа от лева. Главные опасения — рост цен и потеря суверенитета.

Лагард признала, что беспокойство по поводу цен является «вполне обоснованным». «Изменение валюты может привести к временному росту инфляции, когда компании округляют цены при конвертации», — пояснила она.

В то же время, по ее словам, опыт других стран, которые уже прошли этот путь, показывает, что эффект на цены незначительный. В прошлом скачок инфляции из-за перехода на евро составлял от 0,2 до 0,4 процентного пункта. Даже в Хорватии, которая присоединилась к еврозоне последней (в 2023 году) в период уже высокой инфляции, этот показатель составил 0,4 п.п. и быстро исчез.

Стоит отметить, что в сентябре годовая инфляция в Болгарии уже составляла 4,1%, что было одним из самых высоких показателей в Евросоюзе.

Выгоды и реальный риск

Председатель ЕЦБ подчеркнула, что опасения населения исчезнут, когда станут очевидны преимущества единой валюты. Среди них — нулевые расходы на конвертацию при экспорте в Европу, что позволит малому и среднему бизнесу экономить около одного миллиарда левов ($1,09 млрд) ежегодно. Также среди преимуществ — более дешевые кредиты и лучший доступ к европейским рынкам капитала.

В то же время Лагард указала на другую, более серьезную угрозу для страны.

«Наибольший риск, с которым сталкивались страны, заключался не в потере суверенитета или росте цен. Это была потеря импульса реформ после вступления в еврозону и, соответственно, потеря всех преимуществ единой валюты», — подытожила она.

Путь в еврозону

1 января 2002 года 12 стран Европы официально перешли на единую валюту. С тех пор к ним присоединились еще восемь стран: Словения (2007), Кипр и Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хорватия (2023). Болгария, которая присоединится в 2026 году, станет 21-м членом еврозоны. Кроме того, еще шесть европейских стран используют евро по двусторонней договоренности (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино) или в одностороннем порядке (Косово, Черногория).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 252side, rydley3050 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами