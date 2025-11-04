Вступление в еврозону может вызвать краткосрочный скачок цен в Болгарии — Кристин Лагард

Переход Болгарии на евро в начале 2026 года может привести к краткосрочному росту инфляции, поскольку компании могут «округлить» цены при конвертации валюты . Однако это влияние будет умеренным и быстро исчезнет, тогда как экономические выгоды значительно перевесят временные неудобства. Об этом во вторник, 4 ноября, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард во время конференции в Софии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Опасения болгар и опыт Хорватии

Выступление Кристин Лагард было направлено на успокоение болгарского населения, около половины которого, согласно опросам, до сих пор выступает против отказа от лева. Главные опасения — рост цен и потеря суверенитета.

Лагард признала, что беспокойство по поводу цен является «вполне обоснованным». «Изменение валюты может привести к временному росту инфляции, когда компании округляют цены при конвертации», — пояснила она.

В то же время, по ее словам, опыт других стран, которые уже прошли этот путь, показывает, что эффект на цены незначительный. В прошлом скачок инфляции из-за перехода на евро составлял от 0,2 до 0,4 процентного пункта. Даже в Хорватии, которая присоединилась к еврозоне последней (в 2023 году) в период уже высокой инфляции, этот показатель составил 0,4 п.п. и быстро исчез.

Стоит отметить, что в сентябре годовая инфляция в Болгарии уже составляла 4,1%, что было одним из самых высоких показателей в Евросоюзе.

Выгоды и реальный риск

Председатель ЕЦБ подчеркнула, что опасения населения исчезнут, когда станут очевидны преимущества единой валюты. Среди них — нулевые расходы на конвертацию при экспорте в Европу, что позволит малому и среднему бизнесу экономить около одного миллиарда левов ($1,09 млрд) ежегодно. Также среди преимуществ — более дешевые кредиты и лучший доступ к европейским рынкам капитала.

В то же время Лагард указала на другую, более серьезную угрозу для страны.

«Наибольший риск, с которым сталкивались страны, заключался не в потере суверенитета или росте цен. Это была потеря импульса реформ после вступления в еврозону и, соответственно, потеря всех преимуществ единой валюты», — подытожила она.

Путь в еврозону

1 января 2002 года 12 стран Европы официально перешли на единую валюту. С тех пор к ним присоединились еще восемь стран: Словения (2007), Кипр и Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хорватия (2023). Болгария, которая присоединится в 2026 году, станет 21-м членом еврозоны. Кроме того, еще шесть европейских стран используют евро по двусторонней договоренности (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино) или в одностороннем порядке (Косово, Черногория).